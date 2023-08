未使用品 タグ付き

【商品説明】

人気のブルーレーベルクレストブリッジ 、ツイルワンピース ノースリーブのタグ付、未使用品となります。人気のカラーにバックリボンが可愛いです。

【サイズ】

(平置き実寸)

肩幅約45㎝

身幅約43㎝

袖丈--

着丈約104㎝

※ 少しの誤差はお許しください

【表記サイズ 】

36

バスト 80

ヒップ 86

身長 162

【素材】

表地

本体 ポリエステル76%

綿17%

麻7%

レース 綿100%

チェック地 綿100%

裏地 ポリエステル

複合繊維(ポリエステル)

三陽商会

【購入先】

大手リユースショップ

【状態】S

S 新品、未使用

A+ 数回しか使用しておらず傷や汚れがない

A 目立った汚れなどなく比較的、古着としては状態の良いもの

B ダメージ箇所がいくらかあるが、古着として着れるもの

C 全体的にダメージ箇所が多い古着

Dリメイクなど施さないと着れない古着

no.3200-10000

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ブルーレーベルクレストブリッジ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ブルーレーベルクレストブリッジ 商品の状態 新品、未使用

