新規購入 レア SEVENTEEN ディノ 生写真 ブロマイド 17CARAT ポスカ白黒 K-POP/アジア

他にも出品中です☺︎

#たるぎうゆセブチ

レア

SEVENTEEN セブンティーン セブチ

17CARAT 17カラット アルバム特典

ディノ セット

○初回限定 購入特典 生写真 光沢印画紙 ブロマイド 1枚

○ランダム封入ポスカ 白黒 2枚セット

以上のディノ 3枚セットになります☺︎

shining diamondビジュ☺︎

お値下げ×

バラ売り×

即購入○

⚠️初回限定のブロマイド(フォトカード 生写真)は日本限定だったはずで今では大変貴重なため、偽物コピー品がかなり出回っているようですが、こちら含め当方の出品しているサノクなど貴重なトレカ類はすべて間違いなく本物ですのでご安心ください!

本物の出回りが少なく現在では大変入手困難かと思います。

偽物はよく見るとレイアウトが違ったり本物よりやや拡大されていたり写真のクオリティが低かったりするようです。

発送は、追跡あり、匿名配送、安心のメルカリ便になります◎

初回特典 他メンバー

ジョンハン、スングァン、ミンハオ出品中、エスクプス ジョシュア ウォヌ ミンギュ ドギョム バーノンも随時出品予定です。

ポスカ2枚は大きめなサイズで、裏にサインなどがプリントしてあります。

わずかなスレなどはあるかと思いますので神経質な方はご購入をお控えください!

両面厚紙補強、防水加工して発送(送料込)

!プロフィールをご確認ください!

プロフお読みになって問題なければ即購入okです。

悪い評価がある方は必ずコメントお願いいたします。

他にもサノクトレカなど色々出品しています☺︎

#サノクたるぎうゆ

Dino photo

#セブチ #せぶち #セブンティーン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

