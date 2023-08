☆EARTH☆と申します!

宜しくお願い致します。

数ある商品の中からご観覧いただきありがとうございます(*^o^*)

□商品説明

NIKEとコービーブライアントがコラボしたフルジップアップのパーカーになります。

フードの刺繍のロゴがとてもカッコイイです。

□カラー

ブラック

ホワイト

グレー

✩モニターの環境により色合いの誤差がある場合があります。

□サイズ(cm)

表記 XLサイズ【細身な作りです】

着丈 65cm

身幅 55cm

袖幅 77cm

•素人採寸になります。

□素材

コットン100%

□状態

古着ですので完璧な状態ではありませんが、まだまだ着用できる状態です。

写真の9.10枚目に汚れのある箇所があるのでご確認下さいませ。

・洗濯はしていますが使用感や細かい傷など伝えきれない場合がございますので、古着にご理解できない方の購入はおすすめいたしません。

何か分からないことがあればお気軽にコメントをお願い致します\(^o^)/

#古着

#バスケットボール

#NBA

#レイカーズ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

