"数ある商品の中、ご覧頂きありがとうございます"

"是非この機会にご検討の程、宜しくお願い致します"

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ピンクハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

"数ある商品の中、ご覧頂きありがとうございます"☑︎ピンクハウス パーカー シャツ☑︎ サイズ着丈:約 64身幅:約 50袖丈:約 59☑︎状態: A【S】未使用品・タグ付き【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感があり、部分的に汚れがある商品【D】使用感があり、大きなダメージがある商品⚠︎注意事項⚠︎☑︎これ以上のお値引きはできませんのでご了承下さいませ。☑︎素人採寸の為、多少の誤差はあると思います。ご了承下さいませ。☑︎ 写真の画像につきましては、なるべく実物に近いように撮影しておりますが、環境やモニターの設定などにより色合いが異なって見える場合がございます。☑︎古着故の多少の着用感や細かな汚れがある場合がございます。"是非この機会にご検討の程、宜しくお願い致します"

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ピンクハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

