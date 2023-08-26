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全国総量無料で オパール＆ダイヤモンドネックレス ネックレス

商品の説明

価格 : 46,200円
高品質.18 k金チューリップペンダントネックレス鎖骨ネックレス 10
材質　　：K18
18K K18 ネックレス 刻印 小豆 刻印あり 幅1mm 18金
カラー　：イエローゴールド
ナンバー8ターコイズ　トップ　インディアンジュエリー
石　　　：エチオピア産オパール、ダイヤ0.06ct
アコヤ真珠パールネックレス　e0521an01
サイズ　：モチーフ 縦0.7 横0.5 / 全長40cm
✩.*˚K14WG ルビーネックレス
☆引き輪から約３cmの位置にアジャスターカン付き、長さ調節可
あこや真珠*クリッカー付ロングネックレス*パール*黒蝶シェル留め具♪︎

ウォルサム　Waltham pt950 ダイヤペンダント
ふっくらしたカボションカットは、オパール特有の遊色効果や光沢を存分に味わう事が出来ます。
アシュタールジュエリー レムリアンシードオパールオーラ
贅沢に敷き詰められたダイヤモンドがオパールの多彩な輝きを引き立て、デコルテをエレガントに演出します。

グリーンマイカ ペンダントトップ A　幸運と成功を掴む！

商品の情報

ブランドキュイキュイ
商品の状態新品、未使用

18Kのナスの根付け

彫り柄ネックレスWG
価格 : 46,200円材質　　：K18カラー　：イエローゴールド石　　　：エチオピア産オパール、ダイヤ0.06ctサイズ　：モチーフ 縦0.7 横0.5 / 全長40cm☆引き輪から約３cmの位置にアジャスターカン付き、長さ調節可ふっくらしたカボションカットは、オパール特有の遊色効果や光沢を存分に味わう事が出来ます。贅沢に敷き詰められたダイヤモンドがオパールの多彩な輝きを引き立て、デコルテをエレガントに演出します。

商品の情報

ブランドキュイキュイ
商品の状態新品、未使用

全国総量無料で オパール＆ダイヤモンドネックレス ネックレス

10分钟前

全国総量無料で オパール＆ダイヤモンドネックレス ネックレス

¥36,000 ¥20,520

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b856970461

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b856970461
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オーバルオパール＆ダイヤモンド ネックレス | １８金 - cui-cui［キュイキュイ］

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K18YGダイヤモンド/オパールネックレス | ポンテヴェキオ公式

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オパール ネックレス K18 カボションカット ダイヤモンド0.01ct 天然石 大粒ネックレス ペンダント 18金 18k イエローゴールド 10月誕生石「レーヌクルール」レディース アンティーク 誕生日プレゼント 女性 母 妻 嫁 20代 30代 40代 50代/製造オーダー品　 約30日間納期

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オーストラリア産 オパール K10 ネックレス エキューム

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ネックレス K10イエローゴールド オパール ダイヤモンド合計0.01ct (ミル打ち)(10月誕生石)(雫/しずく/ドロップ)(パワーストーン)[9421310108]

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K18ﾈｯｸﾚｽﾎﾜｲﾄｵﾊﾟｰﾙﾀﾞｲﾔ 14T10403: WEB限定商品｜【 MJC 】通販サイト

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