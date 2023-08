数年前に購入しましたが、なかなか使わなくなってしまった為出品致します。

EMSによる顔の効果はもちろんですが、頭皮や二の腕や肩など全身にお使い頂けます。

特に肩こりのときの使用がおすすめです!

【セルキュアスペシャル24特徴】

電極部分にチタンコーティングがされていて、金属アレルギーによる肌トラブルがでにくい

【付属品】

・本体

・コットン固定用ゴムバンド2つ

・頭皮ケア用アタッチメント

・充電コード

・説明書

※動作確認済み

早めに売却したいのでお値下げも検討中です。

お気軽にコメントください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

