デザインがレザー調のようになっているオシャレなスーツです!

ポリエステルなので軽量で扱いやすいアイテムです♪

【デザイン・カラー】

【ブランド】

MACKINTOSH PHILOSOPHY/マッキントッシュ フィロソフィー

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

L-XLサイズ位

↓実寸(平置き) 単位cm

ジャケット

着丈:74.5

身幅:54

肩幅:45

袖丈:59

スラックス

総丈:99

股上:27

股下:72

ウエスト:44.5

渡り:29

裾幅:20.5

【状態】

『 A 』

特に傷や汚れはなく、使用感も見られない綺麗な状態です。

『 S 』:傷や汚れなし(新品未使用品)

『 A 』:気になる傷や汚れなし&使用感なし

『 B 』:気になる傷や汚れなし&多少の使用感あり

『 C 』:多少の傷や汚れあり &使用感あり

『 D 』:目立つ傷や汚れあり &かなり使用感あり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マッキントッシュフィロソフィー 商品の状態 未使用に近い

