ご訪問ありがとうございます(*^^*)

写りの良い単焦点レンズと超コンパクトな美しいデザインが魅力のCanonの35mmフィルムカメラです❀

【超希少パンダカラー】

Canon AUTOBOY F

使用電池:CR123A×1個

【安心の実写現像&プリント確認済】

【防湿庫保管品】

【動作確認済】

【清掃消毒済】

大変コンパクトな大きさと軽さ、透き通るような色彩とレトロな写りでファンの多い稀少機です❀

とてもコンパクトで軽いので普段の持ち運びもらくちんですよ(*^-^)

全自動&オートフォーカスのカメラです❀

操作はとても簡単なので『写るんです』からステップアップしたい方や、エモい写真やレトロな写真が撮りたい方、またフィルムカメラ初心者の方に大変お勧めです(*^^*)

◼️動作

シャッター、フラッシュ、セルフタイマー、巻き上げ巻き取りなど電池を入れて各動作確認済です。

電池とフィルムを入れればすぐにお使い頂けます❀

※電池とフィルムは付属しません。

◼️外観・状態

通常使用による僅かなスレもほとんど無く全体的にとても綺麗な極美品です❀

※美観に関しては個人差があるためご神経質な方は画像をよくご確認の上、気になる点があればお気軽にお問い合わせください。

※外観全体、フィルム室内とバッテリー室内も全て専用薬剤と工具でクリーニング、消毒しております。

◼️光学

ファインダーはクリアで視認性は良好です。

レンズもクリアで状態は大変良好です❀

◼️付属品

純正カメラケース

純正ストラップ

発売された年代を加味して新品をSとすると

外観:S-

機能:A++

光学:A++

程度のコンディションです。

ついつい集めてしまう、気軽にフィルムカメラを楽しめる良さがこのジャンルにはあります。

マニュアルでじっくり撮るのはもちろん素敵ですが、軽快に撮っていくのも撮影の大きな楽しみです。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

それでは大切に使っていただける方のご購入をお待ちしておりますm(__)m

#カメラ女子

#カメラ乙女

#フィルムカメラ初心者

#フィルムカメラ入門

#写真

#レトロ

#モノクロ

#スナップ撮影

#PENTAX

#Canon

種類...コンパクトカメラ

カラー...ホワイト

フィルム...35mm

フォーカス...AF

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 未使用に近い

ご訪問ありがとうございます(*^^*)写りの良い単焦点レンズと超コンパクトな美しいデザインが魅力のCanonの35mmフィルムカメラです❀【超希少パンダカラー】Canon AUTOBOY F使用電池:CR123A×1個【安心の実写現像&プリント確認済】【防湿庫保管品】【動作確認済】【清掃消毒済】大変コンパクトな大きさと軽さ、透き通るような色彩とレトロな写りでファンの多い稀少機です❀とてもコンパクトで軽いので普段の持ち運びもらくちんですよ(*^-^)全自動&オートフォーカスのカメラです❀操作はとても簡単なので『写るんです』からステップアップしたい方や、エモい写真やレトロな写真が撮りたい方、またフィルムカメラ初心者の方に大変お勧めです(*^^*)◼️動作シャッター、フラッシュ、セルフタイマー、巻き上げ巻き取りなど電池を入れて各動作確認済です。電池とフィルムを入れればすぐにお使い頂けます❀※電池とフィルムは付属しません。◼️外観・状態通常使用による僅かなスレもほとんど無く全体的にとても綺麗な極美品です❀※美観に関しては個人差があるためご神経質な方は画像をよくご確認の上、気になる点があればお気軽にお問い合わせください。※外観全体、フィルム室内とバッテリー室内も全て専用薬剤と工具でクリーニング、消毒しております。◼️光学ファインダーはクリアで視認性は良好です。レンズもクリアで状態は大変良好です❀◼️付属品純正カメラケース純正ストラップ発売された年代を加味して新品をSとすると外観:S-機能:A++光学:A++程度のコンディションです。ついつい集めてしまう、気軽にフィルムカメラを楽しめる良さがこのジャンルにはあります。マニュアルでじっくり撮るのはもちろん素敵ですが、軽快に撮っていくのも撮影の大きな楽しみです。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。それでは大切に使っていただける方のご購入をお待ちしておりますm(__)m#カメラ女子#カメラ乙女#フィルムカメラ初心者#フィルムカメラ入門#写真#レトロ#モノクロ#スナップ撮影#PENTAX#Canon種類...コンパクトカメラカラー...ホワイトフィルム...35mmフォーカス...AF

