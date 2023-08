ヴィンテージのフェンダーUSAのツイードハードケースです。

ベース用なのでストラトテレキャスター用ギターケースよりサイズが大きいです。

当方ジャガーを所有していますが、ジャガージャズマスターは規格が特殊なのでケースを選べないのですが、どうしてもヴィンテージのツイードハードケースに収納したくてベース用のケースを購入しました。

タテは余裕あり、ヨコはギリギリですが、ジャガーを収納できます。

テレキャスターは余裕で入りますのでストラトも入るはずです。

もちろんベース用に使っていただくのが一番良いとは思いますが、私のようにジャガージャズマスターを格好良いケースに収納したい方にもお勧めします。

外寸(金物の出っ張り除く)

タテ約122cm

ヨコ約38cm

高さ約11cm

内寸

タテ約115cm

ヨコ約33cm

高さ約6cm

全体的に細かい傷はありますが、致命的な傷や凹みなどなくヴィンテージとしてはかなり美品と思います。

内装はアルコールスプレーで除菌済みですが、ファーもふわふわで見た目もとてもきれいです。

紛失しがちな鍵も2個あります。

当方あまり詳しくはないので何年代のものかは分かりかねますが、約5年程前に中古で3万円程度で購入しました。

ただ、外装の補強のレザーは本革、金物はメッキではなく無垢の真鍮で間違いないと思います。

ロック部分の金物の裏に「CHENEY ENGLAND」という刻印があります。

送料込みです。

お値下げは応相談です。

コメント交渉中であっても即購入大歓迎です。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド フェンダー 商品の状態 やや傷や汚れあり

