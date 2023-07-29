当店だけの限定モデル STUSSY☆コーチジャケッ 《激レア》ステューシー L 黄土色 デカロゴ ナイロンジャケット

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商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ステューシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

数ある商品の中からリベルディストリートの古着倉庫を閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)ヴィンテージ商品を中心に出品しております！！ #リベルディ古着倉庫 こちらで他のヴィンテージ商品を閲覧いただけます！ また、お得なフォロー割引きしております！◎簡単2ステップ◎①フォローする②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい たったこれだけです！☆10,000円以上→500円引き☆3,000円以上→200円引き☆3,000円以下→100円引きお値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)bもちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい！- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -⚫商品名ステューシーのコーチジャケットです☺︎⚫ポイント・デカロゴ ・かっこいいカラーリング☺︎古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません！ご購入はお早めにどうぞ！⚫状態 中古使用感、襟元に汚れ、前身頃に汚れ、その他目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます(^^)⚫カラー 黄土色⚫サイズ L(着丈73.5cm、身幅59cm、肩幅50cm、袖丈67cm)◎デッドストック、新品商品以外は全てクリーニング済みです！ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ！送料無料、即購入OKです！この商品を通してお客様との素敵なご縁に感謝します☆最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^#JK207

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ステューシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

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