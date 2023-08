Supreme Blocked Hooded Sweatshirt

カラー: Dark Olive

サイズ: S

全体的に使用感があり、ところどころ色褪せもあります。(特にフード部分)

着用に大きな支障は無いと思いますが、中古品として状態ご理解の上ご検討お願い致します。

よろしくお願い致します。

季節感···春、夏、秋、冬

ポケット···あり

カラー···グリーン

素材···裏起毛

タイプ···プルオーバー

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 やや傷や汚れあり

