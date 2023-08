【12月スーパーSALE 15％OFF】 メゾンスペシャル　インサイドアウト　バンドカラーシャツ ナイロンジャケット

MAISON SPECIAL メゾンスペシャル

《ユニセックスアイテム》

【FACT FASHION】インサイドアウトプライムオーバーバイカラーバンドカラーシャツ

2022SS

サイズ 2

青山の店舗で購入いたしました。

新品未使用

タグ付き

【備考】

素人による保管ですので、ご理解のある方のみご購入願います。

折り畳んで発送致しますので洋服シワなどはご理解ください。

返 品キャ ンセル等 は受付いません。ご理解ある方のみお願い致します。

■パーツによって同系色の異なる素材を使用した切替デザインが存在感抜群の技ありなアイテム。・右胸、前立て光沢のあるナイロン素材を使用。クリアタッチが軽やかさを演出。滑らかな触り心地でほこりや皮膚片も滑り落ちやすい点もポイント。・左胸、ヨークマットな中に程よく光沢のある特徴的なナイロン素材を使用。クリアタッチが軽やかさを演出。滑らかな触り心地でほこりや皮膚片も滑り落ちやすい点もポイント。・本体程よく伸縮性も兼ね備えた高密度なコンパクトさが魅力の素材を使用。バイオ加工で仕上げることで柔らかい風合いを実現。肌への刺激も軽微なものに。

■パターン→人間の動きを考慮して作成された独自の立体的なパターンは、見た目の綺麗なシルエットを維持しつつも着心地にストレスを感じないものになっております。肩から首にかけて立体的に仕上げ、脇下の身頃など生地分量を調節することにより運動量を確保し、抜群の動きやすさを追求。

■プライムオーバー

■首元すっきりのバンドカラーが抜け感のある洒脱なイメージを演出。

■素材を細かく変えながら表現したバイカラーは1着で表情豊かに仕上がります。1枚での存在感はもちろんのこと、インナー使いでディティールのチラ見せでも「おっ」と思わせるインパクト。いつものシャツスタイルにひとくせ加えるには絶好のアイテムです。

インサイドアウト

プライムオーバー

バイカラー

バンドカラーシャツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド メゾンスペシャル 商品の状態 新品、未使用

