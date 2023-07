数量は多 foxco ストローハット 麦わら帽子

イラストレーターfoxcoさんのストローハットです。

大変素敵なお品ですが、使用する機会がなかったため、

出品いたします。foxcoさんがお好きな方の手に渡ればと思っております。

新品未使用ですが、昨年購入し自宅保管しておりました。

定価20,000円ほどです。

以下公式サイトの説明文です。

------------------------------

個展のタイトル「Notre Jardin :わたし(たち)の庭」をテーマにしたファッションアイテム。

セージ色のリボンには「再び幸せが訪れる」という花言葉を持つ鈴蘭と、個展のタイトル「Notre Jardin」が刺繍であしらわれた、初夏にぴったりなストローハットです。

------------------------------

リボンは顎の下、後ろで結ぶなどのアレンジができます。

ハット内にアジャスターがついており若干のサイズ調整も可能です。

サイズ:フリー

高さ:9cm / 頭まわり:57.5cm つば:10.5cm

#foxco

#ストローハット

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

