購入時のショッパーもおつけしますので、

この時期のプレゼントにもどうぞ!

セリーヌのコレクションアイテムです!

正規店で購入しましたが、別のジャケットを入手したためお譲りします!

一度も着用しておらず、カバーをつけて保管していました。

XSサイズですが、170センチ前後の男性でジャストフィットです。

アバウトですが、

着丈:65.5センチ 身幅:57センチ 裄丈:81センチ

程度です。

定価は20万強です。

ハンガーは私物なのでおつけできかねますが、

どうしても欲しいようであればコメントください。

気になる方はコメント、いいねお願いします!

CELINE セリーヌ 20SS TECHNICAL WINDBREAKER 2W165272I テクニカルウィンドブレイカー ブラック

#CELINE

#セリーヌ

#エディ

#エディスリマン

#サンローラン

#モード

#登坂広臣

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

ジップ・ボタン···ジップアップ

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド セリーヌ 商品の状態 新品、未使用

