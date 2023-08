【即発送可能】 【新品】RED WING 3343 ブラックスミス　カッパーラフアンドタフ ブーツ

定価47,080円

写真の通り試着のみの新品未使用品です。

コレクション整理のため出品いたします。

【商品概要】

レザーカッパー「ラフ&タフ」

ソールビブラム・430ミニラグ

製法グッドイヤーウエルト

ラスト(木型)8番

Made in USA

【ABOUT BLACKSMITH】

ブラックスミスはどんな洋服にも合わせやすい汎用性と高い履き心地で、毎日でも履けてしまうブーツです。

日中は農場や作業場で着用され、夜は外に出るために履かれていた古い時代のブーツから着想を得ています。

ブラックスミスとは「鍛冶職人」を意味します。当時は鍛冶場で熱い炎から足と足首を保護し、今日では夏には土から、冬には雪から足を守ります。ブラックスミスはそのルーツに忠実に、頑丈な耐久性と品のあるスタイリングの両方を作り出すことができます。オールシーズン高い防滑性を提供するビブラム・430ミニラグのアウトソールも履き心地をさらに深めています。

【HOW TO CARE】

カッパー・ラフアンドタフは、銀面を擦って加工して独特の風合いを出してあるレザーです。「擦った」銀面は、加工されていない銀面と比べるとオイルの吸収が格段に良いため、オイル系のケア製品を塗るとレザーの色が濃くなってしまいます。また、ケア製品に含まれるワックス成分が表面を覆って、レザー本来のざらつき感が失われてしまいます。これを防いで、レザー本来の風合いを維持するには、オイル系のケア製品ではなく、「レザークリーム ニーツフットオイルブレンド」を薄く塗布してください。

367

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド レッドウィング 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド レッドウィング 商品の状態 新品、未使用

