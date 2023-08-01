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超美品の Sacai 21SS シャツ シャツ

商品の説明

ご覧いただきありがとうございます
Ron Herman ロンハーマン チェックシャツ
Sacai 21ssシーズンのコットンポプリンシャツ、サイズ2です
RRLチェックシャツ XS ダブルアールエル ラルフローレン 赤 RED
サカイ公式オンラインストアで購入しました
comoli コモリ　ベタシャンシャツ　ブラック
写真5枚目のとおり、襟と前立て部分が異素材で切りっぱなしのデザインとなっております
WACKO MARIA ワコマリア/DAVIDE SORRENTI アロハ M
5回ほど着用しました。特段の目立ったダメージはないと思います
Supreme Flowers Guayabera S/S Shirt
タグのみ付属します
【ヴィンテージ感】ファイヤーパターン　開襟シャツ　オープンカラー　ゆるだぼ　古着
よろしくお願いします

Sacai 21SS シャツ

商品の情報

商品のサイズM
ブランドサカイ
商品の状態目立った傷や汚れなし

UNUSED チェックシャツ ネルシャツ ビッグシルエット

完売品美品　ジュンハシモト　オックスフォード シャツ　ストレッチ　メンズ　黒　M

ポーラースケート polar フランネルシャツ チェック XL

アークテリクス　スカイラインLSシャツ　サイズS　新品未使用

レミーラ remilla セット
ご覧いただきありがとうございますSacai 21ssシーズンのコットンポプリンシャツ、サイズ2ですサカイ公式オンラインストアで購入しました写真5枚目のとおり、襟と前立て部分が異素材で切りっぱなしのデザインとなっております5回ほど着用しました。特段の目立ったダメージはないと思いますタグのみ付属しますよろしくお願いします

商品の情報

商品のサイズM
ブランドサカイ
商品の状態目立った傷や汚れなし

超美品の Sacai 21SS シャツ シャツ

16分钟前

超美品の Sacai 21SS シャツ シャツ

¥18,000 ¥13,500

(税込) 送料込み
5
15
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  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
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出品者

ac3908cce

 1440

本人確認済
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コメント (15)

ac3908cce
超美品の Sacai 21SS シャツ シャツ 超美品の Sacai 21SS シャツ シャツ

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