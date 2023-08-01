超美品の Sacai 21SS シャツ シャツ

ご覧いただきありがとうございます

Ron Herman ロンハーマン チェックシャツ

Sacai 21ssシーズンのコットンポプリンシャツ、サイズ2です

RRLチェックシャツ XS ダブルアールエル ラルフローレン 赤 RED

サカイ公式オンラインストアで購入しました

comoli コモリ ベタシャンシャツ ブラック

写真5枚目のとおり、襟と前立て部分が異素材で切りっぱなしのデザインとなっております

WACKO MARIA ワコマリア/DAVIDE SORRENTI アロハ M

5回ほど着用しました。特段の目立ったダメージはないと思います

Supreme Flowers Guayabera S/S Shirt

タグのみ付属します

【ヴィンテージ感】ファイヤーパターン 開襟シャツ オープンカラー ゆるだぼ 古着

よろしくお願いします

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サカイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございますSacai 21ssシーズンのコットンポプリンシャツ、サイズ2ですサカイ公式オンラインストアで購入しました写真5枚目のとおり、襟と前立て部分が異素材で切りっぱなしのデザインとなっております5回ほど着用しました。特段の目立ったダメージはないと思いますタグのみ付属しますよろしくお願いします

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サカイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Sacai 21SS シャツUNUSED チェックシャツ ネルシャツ ビッグシルエット完売品美品 ジュンハシモト オックスフォード シャツ ストレッチ メンズ 黒 Mポーラースケート polar フランネルシャツ チェック XLアークテリクス スカイラインLSシャツ サイズS 新品未使用レミーラ remilla セット