【返品?交換対象商品】 Expert FUJIGEN OS Red EOS-ASH-R エレキギター

FUJIGEN ExpertOS EOS-ASH-R

中古品になります

先日まで使用していたので音出し調整共に

問題ありません。

トラスロッド余裕あります

専門店にてメンテナンス済み

弦は交換しておりませんのでご用意ください

通常使用程度の小キズ等あります

カラーはシースルーレッド

SSH+コイルタップでどこでも使える音

FUJIGEN製の堅実な作りでこのお値段は

かなりお得だと思います。

神経質な方はご遠慮ください、使用感等による返品はお受けできません。

動作不良のみ到着後24時間以内であれば返品等応じます

発送は着払いになります

送料込みご希望の方は一度ご相談ください。

付属品は、ハードケースのみです

ご希望ありましたら+800円で換え弦をお付けします

使用感、音の傾向などお気軽にご質問ください。

お気軽コメントしてください

商品の情報 ブランド フジゲン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

