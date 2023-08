ファッションなデザイン 新品未使用　コムデギャルソンSHIRT　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

状態:新品未使用

ブランド:COMME des GARCONSSHIRT

産地:トルコ

定価:16,520(+税)

サイズ:M

素材:綿100%

寸法(cm)

肩幅:43

身丈:69

身幅:50

裾幅:50

前下がり:11

袖丈:21

裾幅:16

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コムデギャルソンシャツ 商品の状態 新品、未使用

