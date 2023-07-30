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喜ばれる誕生日プレゼント EU VINTAGE ヨーロッパ古着刺繍リネンデザインチロリアンシャツ シャツ

商品の説明

ご覧頂きまして、ありがとうございます。
【美品】クーティー　スネークストライプ　オープンネックシャツ M ゆったり大きめ

WACKO MARIA HAWAIIAN SHIRT S/S

名作 shareef シャリーフ 火花柄 シャツ2018 黒 赤オーバーサイズ
◯商品名
ボンクラ シャツ 40
EU VINTAGE EMBROIDERY LINEN DESIGN TYROLEAN SHIRT/ヨーロッパ古着刺繍リネンデザインチロリアンシャツ
90s ラルフローレン BIG OXFORD ビッグオックスフォード 裾ポニー

kinema ombre zip shirt

EVISEN Tokonoma Shirt XL
◯サイズ
コムデギャルソンオムプリュス　名作18AW捩れシャツ
表記サイズ なし
SUGARHILL 21AW CHIKRAIN CORDED SHIRT
肩幅:45cm
め0618古布リメイク木綿柿渋染め手ぬぐい刺し子アロハシャツ ハンドメイド
身幅:61.5cm
極美品 フランク&アイリーン グレーチェック柄 ネルシャツ Paul ポール
着丈:78.5cm
【超希少デザイン】ステューシー☆総柄入り開襟半袖シャツ オープンカラー 人物画.
袖丈:肩上から62cm 脇下から52.5cm
TENDERLOIN シャツ

AURALEE WASHED FINX TWILL STRIPE SHIRTS

美品希少 13AWラフシモンズ リボンタイ ミリタリー シャツ212N▲
◯カラー
WTAPS LEAGUE 02 LS COTTON TWILL ブラック L
アイボリー
lemer+ loose Relax high grade shirt

ChahChah シャツ　花柄　オーバーサイズ　プルオーバー　ゆるダボ

BEAMS POLO RALPH LAUREN Classic shirt M
◯コンディション
桜井和寿着用　シャリーフシャツ　サイズ1

【90's紺タグ】OLD STUSSY usa製　骸骨総柄　半袖シャツ　M-L
こちらのお品物のコンディションはBです。
7/2（日）終了/ COMOLI コモリ カナパ プルオーバー シャツ サイズ3

大人気シュプ✕ノースコラボジャケット
S 新品に近いもの
40s-50sビンテージ　モールスキン　レースアップ　プルオーバー
A 比較的状態のいいもの
ALICE様❤️24点☘️T5593☘️XLARGE 半袖 ストライプ シャツ S
B 一般的な使用感があるもの
即完売　美品　ワコマリア　アロハシャツ　Mサイズ
C 使用感がやや目立つもの
Ron Herman ロンハーマン チェックシャツ
D 使用感が多いものおよびジャンク品
RRLチェックシャツ XS ダブルアールエル ラルフローレン 赤 RED

comoli コモリ　ベタシャンシャツ　ブラック
＊ただし当店の基準による
WACKO MARIA ワコマリア/DAVIDE SORRENTI アロハ M

Supreme Flowers Guayabera S/S Shirt

【ヴィンテージ感】ファイヤーパターン　開襟シャツ　オープンカラー　ゆるだぼ　古着
◯付属品
Sacai 21SS シャツ
なし
UNUSED チェックシャツ ネルシャツ ビッグシルエット

完売品美品　ジュンハシモト　オックスフォード シャツ　ストレッチ　メンズ　黒　M
◯管理番号
ポーラースケート polar フランネルシャツ チェック XL

アークテリクス　スカイラインLSシャツ　サイズS　新品未使用
コンディションに関してはお客様との相違がないようにできるだけ、記載、掲載していますが、使用感の捉え方には個人差があり、またUSED品のため細かい汚れ・キズなどがあります。それを全て記載するのは難しいので、しっかり確認の上購入お願いします。
レミーラ remilla セット

おまとめ購入
神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。
Supreme シュプリーム 半袖シャツ 22SS Leopard Silk

th TARO HORIUCHI シャツ
色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【CHROME HEARTS-クロムハーツ-】クロスパッチデニムシャツ

milkboy デザインシャツ
また採寸にはどうしても若干のズレが生じる場合がありますのでそちらもご了承ください。
2021SS/TIM LEHI / S/S HAWAIIAN SHIRT

【美品】Saint Laurent Paris ・シースルーシャツ・ネイビー
こちらは古い年代のお品物なので使用感があることが普通だという認識を理解いたいただける方のみ購入をお願い致します

COMOLI コモリ ベタシャン オープンカラー

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドヴィンテージ
商品の状態やや傷や汚れあり

Graphpaper L'ECHOPPE別注 Thomas Mason シャツ

vetements　ジャケット　アウター　ホワイト

2 TEATORA CAPSULESNAP SHIRT テアトラ シャツ

GETEMONTS コーデュロイ・ヴェスト・ドッキング・シャツ　愚者のシャツ

サイズ3！orslow ノーカラーデニムシャツ

THE NORTH FACEパープルレーベルストライプシャツ＊ノースフェイス＊

Supreme Buffalo Plaid Sherpa Shirt

ロングコート(FREKS STORE)
ご覧頂きまして、ありがとうございます。◯商品名EU VINTAGE EMBROIDERY LINEN DESIGN TYROLEAN SHIRT/ヨーロッパ古着刺繍リネンデザインチロリアンシャツ◯サイズ表記サイズ なし肩幅:45cm身幅:61.5cm着丈:78.5cm袖丈:肩上から62cm 脇下から52.5cm ◯カラーアイボリー◯コンディションこちらのお品物のコンディションはBです。S 新品に近いものA 比較的状態のいいものB 一般的な使用感があるものC 使用感がやや目立つものD 使用感が多いものおよびジャンク品＊ただし当店の基準による◯付属品なし◯管理番号コンディションに関してはお客様との相違がないようにできるだけ、記載、掲載していますが、使用感の捉え方には個人差があり、またUSED品のため細かい汚れ・キズなどがあります。それを全て記載するのは難しいので、しっかり確認の上購入お願いします。神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また採寸にはどうしても若干のズレが生じる場合がありますのでそちらもご了承ください。こちらは古い年代のお品物なので使用感があることが普通だという認識を理解いたいただける方のみ購入をお願い致します

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドヴィンテージ
商品の状態やや傷や汚れあり

喜ばれる誕生日プレゼント EU VINTAGE ヨーロッパ古着刺繍リネンデザインチロリアンシャツ シャツ

48分钟前

喜ばれる誕生日プレゼント EU VINTAGE ヨーロッパ古着刺繍リネンデザインチロリアンシャツ シャツ

¥15,290 ¥11,468

(税込) 送料込み
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本人確認済
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EU VINTAGE EMBROIDERY DESIGN LINEN TYROLEAN SHIRT/ヨーロッパ古着

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EU VINTAGE CLUB DAMINGO LANDHAUS EMBROIDERY DESIGN TYROLEAN SHIRT

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EU VINTAGE EMBROIDERY DESIGN LINEN TYROLEAN SHIRT/ヨーロッパ古着

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