喜ばれる誕生日プレゼント EU VINTAGE ヨーロッパ古着刺繍リネンデザインチロリアンシャツ シャツ

ご覧頂きまして、ありがとうございます。

【美品】クーティー スネークストライプ オープンネックシャツ M ゆったり大きめ



WACKO MARIA HAWAIIAN SHIRT S/S



名作 shareef シャリーフ 火花柄 シャツ2018 黒 赤オーバーサイズ

◯商品名

ボンクラ シャツ 40

EU VINTAGE EMBROIDERY LINEN DESIGN TYROLEAN SHIRT/ヨーロッパ古着刺繍リネンデザインチロリアンシャツ

90s ラルフローレン BIG OXFORD ビッグオックスフォード 裾ポニー



kinema ombre zip shirt



EVISEN Tokonoma Shirt XL

◯サイズ

コムデギャルソンオムプリュス 名作18AW捩れシャツ

表記サイズ なし

SUGARHILL 21AW CHIKRAIN CORDED SHIRT

肩幅:45cm

め0618古布リメイク木綿柿渋染め手ぬぐい刺し子アロハシャツ ハンドメイド

身幅:61.5cm

極美品 フランク&アイリーン グレーチェック柄 ネルシャツ Paul ポール

着丈:78.5cm

【超希少デザイン】ステューシー☆総柄入り開襟半袖シャツ オープンカラー 人物画.

袖丈:肩上から62cm 脇下から52.5cm

TENDERLOIN シャツ



AURALEE WASHED FINX TWILL STRIPE SHIRTS



美品希少 13AWラフシモンズ リボンタイ ミリタリー シャツ212N▲

◯カラー

WTAPS LEAGUE 02 LS COTTON TWILL ブラック L

アイボリー

lemer+ loose Relax high grade shirt



ChahChah シャツ 花柄 オーバーサイズ プルオーバー ゆるダボ



BEAMS POLO RALPH LAUREN Classic shirt M

◯コンディション

桜井和寿着用 シャリーフシャツ サイズ1



【90's紺タグ】OLD STUSSY usa製 骸骨総柄 半袖シャツ M-L

こちらのお品物のコンディションはBです。

7/2（日）終了/ COMOLI コモリ カナパ プルオーバー シャツ サイズ3



大人気シュプ✕ノースコラボジャケット

S 新品に近いもの

40s-50sビンテージ モールスキン レースアップ プルオーバー

A 比較的状態のいいもの

ALICE様❤️24点☘️T5593☘️XLARGE 半袖 ストライプ シャツ S

B 一般的な使用感があるもの

即完売 美品 ワコマリア アロハシャツ Mサイズ

C 使用感がやや目立つもの

Ron Herman ロンハーマン チェックシャツ

D 使用感が多いものおよびジャンク品

RRLチェックシャツ XS ダブルアールエル ラルフローレン 赤 RED



comoli コモリ ベタシャンシャツ ブラック

＊ただし当店の基準による

WACKO MARIA ワコマリア/DAVIDE SORRENTI アロハ M



Supreme Flowers Guayabera S/S Shirt



【ヴィンテージ感】ファイヤーパターン 開襟シャツ オープンカラー ゆるだぼ 古着

◯付属品

Sacai 21SS シャツ

なし

UNUSED チェックシャツ ネルシャツ ビッグシルエット



完売品美品 ジュンハシモト オックスフォード シャツ ストレッチ メンズ 黒 M

◯管理番号

ポーラースケート polar フランネルシャツ チェック XL



アークテリクス スカイラインLSシャツ サイズS 新品未使用

コンディションに関してはお客様との相違がないようにできるだけ、記載、掲載していますが、使用感の捉え方には個人差があり、またUSED品のため細かい汚れ・キズなどがあります。それを全て記載するのは難しいので、しっかり確認の上購入お願いします。

レミーラ remilla セット



おまとめ購入

神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。

Supreme シュプリーム 半袖シャツ 22SS Leopard Silk



th TARO HORIUCHI シャツ

色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【CHROME HEARTS-クロムハーツ-】クロスパッチデニムシャツ



milkboy デザインシャツ

また採寸にはどうしても若干のズレが生じる場合がありますのでそちらもご了承ください。

2021SS/TIM LEHI / S/S HAWAIIAN SHIRT



【美品】Saint Laurent Paris ・シースルーシャツ・ネイビー

こちらは古い年代のお品物なので使用感があることが普通だという認識を理解いたいただける方のみ購入をお願い致します

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧頂きまして、ありがとうございます。◯商品名EU VINTAGE EMBROIDERY LINEN DESIGN TYROLEAN SHIRT/ヨーロッパ古着刺繍リネンデザインチロリアンシャツ◯サイズ表記サイズ なし肩幅:45cm身幅:61.5cm着丈:78.5cm袖丈:肩上から62cm 脇下から52.5cm ◯カラーアイボリー◯コンディションこちらのお品物のコンディションはBです。S 新品に近いものA 比較的状態のいいものB 一般的な使用感があるものC 使用感がやや目立つものD 使用感が多いものおよびジャンク品＊ただし当店の基準による◯付属品なし◯管理番号コンディションに関してはお客様との相違がないようにできるだけ、記載、掲載していますが、使用感の捉え方には個人差があり、またUSED品のため細かい汚れ・キズなどがあります。それを全て記載するのは難しいので、しっかり確認の上購入お願いします。神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また採寸にはどうしても若干のズレが生じる場合がありますのでそちらもご了承ください。こちらは古い年代のお品物なので使用感があることが普通だという認識を理解いたいただける方のみ購入をお願い致します

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

COMOLI コモリ ベタシャン オープンカラーGraphpaper L'ECHOPPE別注 Thomas Mason シャツvetements ジャケット アウター ホワイト2 TEATORA CAPSULESNAP SHIRT テアトラ シャツGETEMONTS コーデュロイ・ヴェスト・ドッキング・シャツ 愚者のシャツサイズ3！orslow ノーカラーデニムシャツTHE NORTH FACEパープルレーベルストライプシャツ＊ノースフェイス＊Supreme Buffalo Plaid Sherpa Shirtロングコート(FREKS STORE)