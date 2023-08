※プロフィール必読

○いきなり購入お断り!!

購入前には必ずコメント下さい。

○値下げ一切不可

○神経質な方とのお取引はご遠慮させていただいてます。

○質問コメントはまとめてどうぞ、何度もやり取りはご遠慮ください。

気持ち良いお取引をお願いします!

●新品ですが箱なしでの対応です

●カラー ブラック

●サイズ 25.5

ITEM SPEC

ナイキより「フリー メトコン 4」です。

ナイキ フリー メトコン 4 は、柔軟性と安定性を兼ね備えており、トレーニング プログラムを最大限に活用できます。更新された「チェーンリンク」メッシュは、アジリティ ドリルをスピードアップするにつれて冷却および屈曲し、中足部とヒールのサポートがウエイト ルームでの最も重いセットに対応します。

■ブランド:NIKE ナイキ

■アイテム:トレーニングシューズ

■スタイルNo:CT3886

■商品名:フリー メトコン 4

■性別:メンズ

■原産国:Vietnam 他

■素材:アッパー:合成繊維

ライナー:合成繊維

アウトソール:ラバー

■関連ワード:スニーカー シューズ 靴 トレーニング 筋トレ スポーツ 運動 シンプル カジュアル ブランド ジム メッシュ 通気性

細身、普通の方標準サイズ

甲高、幅広の方1サイズ大きめ

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

