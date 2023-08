★定価より大幅値下げ!!

★匿名配送 送料込み

⭕️完売のお品です!

•*¨*•.¸¸♬ •*¨*•.¸¸♬ •*¨*•.¸¸♬ •*¨*•.¸¸♬ •*¨*•.¸¸♬

◆ブランド…スコットクラブ系列FENNEL

◆サイズ…9号

着丈:124, 肩幅:38, 袖丈:57, 身幅:45, ウエスト:68~78

※ウエストは後ろ部分ゴム仕様

※ハイネックは高さ3.5cm

◆素材

表地

ポリエステル:100%

別布

ポリエステル:100%

裏地

ポリエステル100%

◆カラー…ブラウン

◆状態…新品タグ付き

◆定価…26000円

バックスタイルにリボンや肌見せといったこだわりのディティールを効かせた、

一見シンプルな印象の小花柄ワンピース。

用途使いにもできそうなロング丈がきちんと感を演出します。

ハイウエスト位置での絞りがメリハリのある華奢なシルエットを実現。?

総柄ながらも落ち着いたカラーリングで大人な雰囲気に。

合わせる小物次第でカジュアルにもきれいめにも仕上がります。

#セール価格のヤマダヤ系列エレガント商品はこちら

RADIATE

Aga

nouer

FENNEL

ENFOLD エンフォルド

hyke

marni

sacai

kiaris

pheeny

steven alan

shinzone

mame

pelleq

たぐameri アメリ

UN3D.アンスリード

スローブイエナ

などがお好きな方にも(^^)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スコットクラブ 商品の状態 新品、未使用

★定価より大幅値下げ!!★匿名配送 送料込み⭕️完売のお品です!•*¨*•.¸¸♬ •*¨*•.¸¸♬ •*¨*•.¸¸♬ •*¨*•.¸¸♬ •*¨*•.¸¸♬◆ブランド…スコットクラブ系列FENNEL◆サイズ…9号着丈:124, 肩幅:38, 袖丈:57, 身幅:45, ウエスト:68~78※ウエストは後ろ部分ゴム仕様※ハイネックは高さ3.5cm◆素材表地ポリエステル:100%別布ポリエステル:100%裏地ポリエステル100%◆カラー…ブラウン◆状態…新品タグ付き◆定価…26000円バックスタイルにリボンや肌見せといったこだわりのディティールを効かせた、一見シンプルな印象の小花柄ワンピース。用途使いにもできそうなロング丈がきちんと感を演出します。ハイウエスト位置での絞りがメリハリのある華奢なシルエットを実現。?総柄ながらも落ち着いたカラーリングで大人な雰囲気に。合わせる小物次第でカジュアルにもきれいめにも仕上がります。#セール価格のヤマダヤ系列エレガント商品はこちらRADIATEAganouerFENNELENFOLD エンフォルドhyke marni sacai kiaris pheeny steven alan shinzone mame pelleq たぐameri アメリUN3D.アンスリードスローブイエナなどがお好きな方にも(^^)

