【メーカー直送】 【新品未使用】THE NORTH FACE VENTURE 2 JACKET 黒 その他

ザ ノースフェイス Venture 2 Jacket ベンチャー2ジャケット 黒色 撥水 防水 DryVent マウンテンパーカー マウンテンジャケットレディースS THE NORTH FACE ノースフェイス

こちらはTHE NORTH FACEのマウンテンパーカー/VENTURE 2 JACKETドライベントになります。

【サイズ】

表記サイズ:S/実寸サイズ:M

※US表記は日本だとワンサイズ上になります。

実寸参考にしてください。

着丈67cm

袖丈66cm

身幅49cm

気になろところがあればコメントお願い致します。

・ 防水透湿性に優れた「DryVent」採用(撥水素材)

・ ベルクロ付きフロントジッパー

・ ハイネックフード仕様

・ フード・裾はドローコード付(絞り調整可能)

・ 前面、背面 「 ハーフドーム ロゴ 」

・ 両サイド「ジッパー式ポケット」

・ 袖口 ベルクロ開閉

・ 左右脇下にベンチレーション機能付

・ 全ジップ箇所 「ジッパーブル機能付」

・ 左ポケット 「パッカブル 機能付」

・ 内側シームテープ加工(水侵入防ぐ)

カラー···ブラック

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

