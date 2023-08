【ベロアロングワンピース】

ブリーチ加工風柄のベロアロングワンピースです。

ブリーチ加工風の濃淡のついたグリーンが唯一無二で他にはない柄です。

その「柄」で勝負します、という思いが伝わる潔いシンプルなデザイン、

キレイなIラインシルエットです。

ストリート印象のブリーチ加工をベロアで表現することでカバーし、キレイに着られる洗練されたかっこよさがあります◎

シンプルなシルエットなので重ね着もしやすく、秋冬をおしゃれに暖かく過ごせます。

〈カラー〉

グリーン

〈size〉

表記サイズ:無し

肩幅:38.5cm

身幅:43cm

着丈:128cm

裄丈:78.5cm

〈素材〉

表記なし

〈コンディション〉

A

【S】ほぼ新品。美USEDの商品 【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED 【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない 【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり 【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

✅当ショップのセレクト商品はこちらから♪

⇒#iam的古着

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

トレンドのY2Kからグランジ、パンク、スポーティー、モード、ロマンティックなど様々なテイストをMIXしたスタイルがお好きな方におすすめです◎

itimiやcyan、sauce、calico、shury、がお好きな方、ヒステリックグラマー、ZARA、jouetie、PAMEOPOSE、candystripper、gvgvがお好きな方にもおすすめです

カラー···グリーン

袖丈···長袖

季節感···春、秋、冬

ブリーチ加工

タイダイ

ベロア

ロングワンピース

ベロアロングワンピース

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

【ベロアロングワンピース】ブリーチ加工風柄のベロアロングワンピースです。ブリーチ加工風の濃淡のついたグリーンが唯一無二で他にはない柄です。その「柄」で勝負します、という思いが伝わる潔いシンプルなデザイン、キレイなIラインシルエットです。 ストリート印象のブリーチ加工をベロアで表現することでカバーし、キレイに着られる洗練されたかっこよさがあります◎シンプルなシルエットなので重ね着もしやすく、秋冬をおしゃれに暖かく過ごせます。〈カラー〉グリーン〈size〉表記サイズ:無し肩幅:38.5cm 身幅:43cm 着丈:128cm 裄丈:78.5cm〈素材〉表記なし〈コンディション〉A【S】ほぼ新品。美USEDの商品 【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED 【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない 【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり 【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー✅当ショップのセレクト商品はこちらから♪ ⇒#iam的古着ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートレンドのY2Kからグランジ、パンク、スポーティー、モード、ロマンティックなど様々なテイストをMIXしたスタイルがお好きな方におすすめです◎itimiやcyan、sauce、calico、shury、がお好きな方、ヒステリックグラマー、ZARA、jouetie、PAMEOPOSE、candystripper、gvgvがお好きな方にもおすすめですカラー···グリーン袖丈···長袖季節感···春、秋、冬ブリーチ加工タイダイベロアロングワンピースベロアロングワンピース

