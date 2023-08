アニメ宇宙戦艦ヤマト13枚組レコードです。

希少 ぼくの銀河鉄道 吉田美奈子/星めぐりの歌 ゴールドラッシュ 佐藤允彦

1979年12月発売。外箱にコスレなどありますが説明書やレコードカバーもディスクはキレイです。商品は画像どおりです。ご検討よろしくお願いします。

Pushim Say Greetings! 2LP 激レア 未使用



希少レコード2枚組 スチャダラパー 5th Wheel 2 The Coach

商品番号WBC2122

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アニメ宇宙戦艦ヤマト13枚組レコードです。1979年12月発売。外箱にコスレなどありますが説明書やレコードカバーもディスクはキレイです。商品は画像どおりです。ご検討よろしくお願いします。 商品番号WBC2122

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

まとめ 渡辺貞夫 JAZZ 名盤 邦楽 レア★LP レコード 細野晴臣 「 泰安洋行 」GW-4021 Bon Voyageyonawo レコード【未開封】ゆうらん船 MYGENERATION LPKing Gnu アルバム LP レコード 3点セットレコード 5枚セット ナイアガラブラックボックス 大瀧詠一 送料込みSWANKY SWIPE ozbumセットKingGnu 完全生産限定盤 レコード 4枚セット森高千里 - 見て (1988 Warner Bros. - 28L1-0027近藤由紀夫&ちょんわかん ALONE レコード LP