通販 DUNK 週末限定！NIKE LOW 27.5cm パンダ RETRO スニーカー

ABCマートで当選しましたが、履かなかったため出品致します。試着もしていない新品未使用です。

NIKE ZOOM CORTEZ SP / sacai

※撮影のため箱から出したのみです。

※黒タグはそのまま付いています。

※注文書もお付けいたします。

品番:DD1391-100

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

