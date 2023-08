アメリカ1CENT硬貨(インディアンヘッド)を使用した連結ブレスレットになります◎

実物のアメリカ古銭使用のヴィンテージ◎

☆ 表面:インディアン 裏面:ONECENT

年代刻印

1889 1892 1893 1895 1897

1899 1901 1903 1906 1907年刻印の計10枚

1CENTはLucky Penny(ラッキー・ペニー)とも呼ばれ、幸運を運んでくれるとされる、不思議なコインです◎

アンティーク通貨を使用して製作されたブレスレットなので、コインの風合がそれぞれ多少異なります◎

サイズ 全長約23.5㎝

細かなキズ、汚れ、サビなどがあります

vintage、used品、アンティークにご理解がある方のみご検討下さい。

宜しくお願い致します。

indian jewelry

ネイティブ

native

ナバホ

ナバホ族

Navajo

ホピ

ホピ族

Hopi

ズニ

ズニ族

Zuni

シルバー

silver

コインシルバー

coinsilver

インゴット

ingot

キャスト

バングル

ブレスレット

Blacelet

cuff

リング

指輪

Ring

ネックレス

ペンダント

ターコイズ

トルコ石

turquoise

ハンドメイド

handmade

スタンプ

ダブルアールエル

RRL

RALPH LAUREN

ラルフローレン

マライカ

Malaika

s.o.s fp

ゴローズ

goro’s

ビームス

BEAMS

ロンハーマン

Ron Herman

ジャーナルスタンダード

journal standard

ロフトマン

loftman

ユナイテッドアローズ

UNITED ARROWS

オールドポーン

old Pawn

ヴィンテージ

ビンテージ

vintage

ジェシーロビンズ

Jesse Robbins

アメリカ1CENT硬貨(インディアンヘッド)を使用した連結ブレスレットになります◎実物のアメリカ古銭使用のヴィンテージ◎☆ 表面:インディアン 裏面:ONECENT年代刻印1889 1892 1893 1895 1897 1899 1901 1903 1906 1907年刻印の計10枚1CENTはLucky Penny(ラッキー・ペニー)とも呼ばれ、幸運を運んでくれるとされる、不思議なコインです◎アンティーク通貨を使用して製作されたブレスレットなので、コインの風合がそれぞれ多少異なります◎サイズ 全長約23.5㎝細かなキズ、汚れ、サビなどがありますvintage、used品、アンティークにご理解がある方のみご検討下さい。宜しくお願い致します。indian jewelryネイティブnativeナバホナバホ族Navajoホピホピ族Hopiズニズニ族ZuniシルバーsilverコインシルバーcoinsilverインゴットingotキャストバングルブレスレットBlaceletcuffリング指輪Ringネックレスペンダントターコイズトルコ石turquoiseハンドメイドhandmadeスタンプダブルアールエルRRLRALPH LAURENラルフローレンマライカMalaikas.o.s fpゴローズgoro’sビームスBEAMSロンハーマンRon Hermanジャーナルスタンダードjournal standardロフトマンloftmanユナイテッドアローズUNITED ARROWSオールドポーンold PawnヴィンテージビンテージvintageジェシーロビンズJesse RobbinsランディーババシャッケルフォードRandy Bubba ShackelfordジョックフェーバーJock FavourジャックウォーカーJACK WalkerアルソマーズAL SOMERSエディソンサンディスミスクレンドンピートアイバンハワードハーマンスミスハワードネルソンハリソンジムスティーブアルビソシッピークレイジーホースブルースモーガンサンシャインリーブスジェニファーカーティス

