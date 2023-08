M65フィールドジャケットの中でも最も人気が高い2nd、しかもゴールデンサイズのsmallshort!

70年製。50年を越えるヴィンテージです。左胸の裏地に一箇所シミがあるものの、そんな事は全く気にならないほど、表面の色目や生地状態は極めて良好。

自分で言うのもなんですがバキバキのミントコンディション!

自信を持っておすすめ出来るアイテムです

アルミジップはいずれもscovill製。メンテナンスしているので開閉もスムーズ♪

大切に着用してくださる方に引き継いでもらえたら嬉しいです

サイズ smallshort

肩幅 46cm

身幅 54cm

着丈 74cm

袖丈 60cm

素人採寸です。誤差はあります。

M65はアメリカンサイズで大きめ。

通常Mサイズを着用の方にオススメです

カラー...グリーン

柄・デザイン...無地

素材...コットン

ジップ・ボタン...ジップアップ

フードあり

襟...スタンドカラー

季節感...春, 秋, 冬

#軍物コーナーはこちら♪

#軍物

#軍もの

#米軍軍物

#軍物実物

#M65フィールドジャケット

#M65ジャケット #M65

#M652nd #M65セカンド

#アルミジップ

#ミリタリー #ミリタリーファッション

#ヴィンテージ #アメカジ

#アメリカ軍 #usarmy

#リーバイス #コンバース

#チャンピオン #ニューバランス

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

