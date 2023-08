【現品限り一斉値下げ！】 【新品未使用】GAP 半袖Tシャツ　110センチ トップス(Tシャツ/カットソー)

GAP kidsの半袖Tシャツ110センチです。

年齢:4〜5歳

新品未使用タグ付き。

長男に用意していましたが、制服の園だったことと子供服が多すぎたため着せずにサイズアウトしてしまいました。

※自宅保管

※簡易包装

※育児中のため発送に時間がかかる場合あり

※犬と暮らしています(衣類の保管部屋に犬が入ることはありません)

上記ご理解いただける方、よろしくお願い致します。

カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

袖丈···半袖

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ 110cm ブランド ギャップキッズ 商品の状態 新品、未使用

GAP kidsの半袖Tシャツ110センチです。年齢:4〜5歳新品未使用タグ付き。長男に用意していましたが、制服の園だったことと子供服が多すぎたため着せずにサイズアウトしてしまいました。※自宅保管※簡易包装※育児中のため発送に時間がかかる場合あり※犬と暮らしています(衣類の保管部屋に犬が入ることはありません)上記ご理解いただける方、よろしくお願い致します。カラー···ブラック柄・デザイン···プリント(ロゴなど)袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋

