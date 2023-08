独創的 【完売品✨新作】トリーバーチ　ショルダーバッグ 2way　BLAKE　ブラウン ショルダーバッグ

ご覧頂きありがとうございます!

コメント無しの即購入OKです!

【ブランド】:TORY BURCH トリーバーチ

【アイテム】:TORY BURCH トリーバーチ ショルダーバッグ クラッチバッグ セカンドバッグ 2way BLAKE ブレイク 手持ち 肩掛け 斜め掛け クロスボディ エマーソン ポシェット ブラウン 茶色 レザー 本革 希少 激レア 完売品 人気 レディース 2020-21秋冬 新作 新色 デート お出掛け プライベート 極美品 入手困難

大手のリサイクルショップで購入したものになります。

鑑定済み商品です。

【商品紹介】

トリーバーチの2wayショルダーバッグです!

こちら、2020-21秋冬の新作商品で完売色の商品にもなってます✨

2wayで肩掛けや斜め掛けはもちろんクラッチバッグとしての使用も可能となってます!

普段使用する携帯や財布、ペットボトル、化粧品などの収納が可能で、機能性抜群です!

デートやお出掛けなどにいかがでしょうか✨

是非ご検討ください!

【商品状態】:それなりの使用感があり、多少の角スレや金具の剥がれと画像10枚目の左下のような汚れ?があります。使用上の問題ありません!

※あくまで素人目線ですので、神経質な方はご遠慮ください。

【仕様】

・ファスナータイプ

・メインポケット×1

・内側ファスナーポケット×1

・内側オープンポケット×1

【サイズ】

・縦18cm

・横25cm

・マチ6cm

・ショルダー108cm(調整、取り外し可)

※素人採寸のため、多少の誤差があります。

【カラー】

・ブラウン 茶色

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現実と色味が異なる場合がありますが、ご了承ください。

【素材】

・レザー 本革

【付属品】

・ショルダー

【配送について】

・基本1〜2日で発送いたします!

※都合上遅れる場合がありますが、ご了承ください。

・発送は簡易包装となります!

・全国送料無料となります!

お気軽にご質問ください♪

フォロー割も行っております✨

詳細はプロフィールのご確認をよろしくお願い致します!

管理番号:0087000

商品の情報 ブランド トリーバーチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

