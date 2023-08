カタログギフトも！ 【新品未使用】ARC'TERYX アークテリクス Zeta ゼータSL マウンテンパーカー

※他でも出品しております。

KLATTERMUSEN Einride2.0 クレッタルムーセン エイナリーダ

※売り切れ次第削除いたします。

ARC'TERYX アークテリクス

Zeta SL jacket

カラー:グレー(Microchip)

サイズ:M

新品未使用、タグ付き。

BirdAid(バードエイド)は付属しておりません。

大手量販店購入品。

現在廃盤モデルです。

#アークテリクス #ゼータSL

#マウンテンパーカー #ゴアテックス

#アウトドア

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アークテリクス 商品の状態 新品、未使用

