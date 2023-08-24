【新作からSALEアイテム等お得な商品満載】 新品タグ付き！エルベシャプリエ　舟型　ナイロン　ショルダーバッグ　XS ショルダーバッグ

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新品未使用タグ付き！

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今月購入したものです。

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Herve Chapelier エルベシャプリエ

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ショルダー紐の長さ 120cm

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商品の情報 ブランド エルベシャプリエ 商品の状態 新品、未使用

♡このままお手続き下さい。新品未使用タグ付き！今月購入したものです。Herve Chapelier エルベシャプリエ舟型 ナイロンショルダーバッグ ミニショルダーバッグF12 PANTHERE TAUPEレオパード ヒョウ柄 ブラウンXS(約)W21.5×H11.5×D10.5cmショルダー紐の長さ 120cm値下げ不可宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド エルベシャプリエ 商品の状態 新品、未使用

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