男女兼用 新品・未使用 On-Lap 1305H モバイルモニター ディスプレイ

液晶面板：13.3°FFS panel(16:9Wide)
ポータブルテレビ 19インチ バッテリー内蔵
鰹析度：1920x1080
液タブ タブレット WACOM DTK-1301/K0
視角：廣視角178°(H)/178°(V)
【美品】WACOM DTK1660K0D(付属品完備)&スタンド&保護フィルム付
連接埠：HDMI*2
LG モニター ディスプレイ 24MP88HV-S 23.8インチ
顔定電源:5V品16A(Max.)
【訳あり】DELL 27インチ 4Kディスプレイ S2721QS
AOC C24G1/11 144hzゲーミングモニター
13.3インチのモバイルモニターです。
BENQ EX2780Q 27インチ 144Hz ゲーミングモニター
Twitter表示などに便利かと思って買っておいたのですが
HP Z23n 23インチ液晶モニター IPS狭縁ベゼル
届いてすぐにしまってしまい、存在を忘れておりました。
acerゲーミングモニター
そのため未使用の美品となります。
AOC 27インチゲーミングモニター 144Hz G2790VX/11
モニタサイズ···13インチ～14インチ未満
BenQ ZOWIE ゲーミングモニターXL2731 27型 144Hz
解像度（規格）···フルHD（1920x1080）
Innocn モニター 40インチ ウルトラワイド pc
EIZO EV2450-BK
最終値下げとなります、これ以上の値下げは厳しいのでご理解ください。
CNBANAN 13.3インチ モバイルモニター 光沢IPSパネル 4K
EIZO 27インチ FlexScan EV2736 15061時間
Wacom Cintiq Pro 16 DTH-1620/K0
I・O DATA EX-LD4K321VB 4Kモニタ 31.5型 VAパネル
LG 29インチ ウルトラワイドディスプレイ 29WL500-B
液晶面板：13.3°FFS panel(16:9Wide)鰹析度：1920x1080視角：廣視角178°(H)/178°(V)連接埠：HDMI*2顔定電源:5V品16A(Max.)13.3インチのモバイルモニターです。Twitter表示などに便利かと思って買っておいたのですが届いてすぐにしまってしまい、存在を忘れておりました。そのため未使用の美品となります。モニタサイズ···13インチ～14インチ未満解像度（規格）···フルHD（1920x1080）最終値下げとなります、これ以上の値下げは厳しいのでご理解ください。