ご覧頂きありがとうございます!

【新品未使用】COACHレザーラウンドファスナー長財布C3441IMBLK

管理番号 M0604813

coachの長財布です。箱は、ありません



【discount】

他にも多数出品しております。

希望金額を記載の上、お気軽にご連絡くださいませ(^^)

コメントお待ちしております。

よろしくお願いいたします✨

【外部】A

写真をご覧ください。

【内部】A

写真をご覧ください。

【Condition】

目立った傷や汚れなし

写真をご覧ください

【仕様】

札入れ x 2

小銭入れ x 1

カード入れ x 12

その他ポケット x なし

見落としあるかもしれませんので、写真をご覧ください

【Size】

誤差はご了承ください。公式サイトにて、詳細はご確認下さい。

縦(高さ):10 cm

横(幅) :20 cm

底幅(マチ):2.5 cm

【付属品】

なし

【注意】

アクリル台、ショッパー(紙袋)などは、付属しません。

【入手経路】

・正規店

・古物商許可証を取得者のみ参加できるブランドオークション

・鑑定士の営む店舗

など、全て真贋鑑定済みの商品です。

安心してお買い求めください。

【For Foreigners】

Please buy it now from forwarding service.

【梱包 発送】

発送は、可能な限り即日発送しています。

ごく稀に、間に合わない可能性もあるため2〜3日で発送を選んでいます。

資源保護の観点から、リサイクル梱包資材を使う場合がございます。

ひとつひとつ、心を込めて、親切丁寧に梱包し、安全にお届けすることをお約束いたします。

【返品】

到着後、1日以内のご連絡に限り、返品も可能です。

安心してご購入ください。

【ランク】

S = 未使用、もしくは新品同様の商品。

A = 多少の使用感はございますが綺麗な状態です。

B = 使用感があり、キズや汚れが多いもの。

C = 全体的に使用感、汚れなどが目立つもの。

D = 全体的に汚れなど大きなダメージあり。

ロングウォレット

折り財布

灰色

ロゴ

レディース

女性

ジップ

ファスナー

上品なデザイン

目を惹くデザイン

高級感溢れる

洗練されたデ…

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

