競売 Disney ヴァイスシュヴァルツ Characters 20box 1カートン ヴァイスシュヴァルツ

発売日

ヴァイス アサルトリリィ ポートレートブースター SP “グラン・エプレ” 叶星



Disney100 カートン 18BOX ディズニー100 ヴァイスシュヴァルツ

2023年6月9日(金)

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ヴァイスシュバルツ Disney100 1BOX シュリンク付き 新品未開封

価格

ws ヴァイス 虹ヶ咲学園 ラブライブ デッキ 2個セット



ヴァイスシュヴァルツ WS グリザイア 名実ともに天才 一姫 SR 3枚

1パック4枚入り

ヴァイスシュヴァルツ 未来へ一緒に 星街すいせい SSP

希望小売価格 330円(税込)

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1ボックス10パック入り

ヴァイスシュヴァルツ Disney 100 シュリンク付き BOX

希望小売価格 3,300円(税込)

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ヴァイスシュヴァルツ ペルソナ5 デッキ&パーツ

1カートン20ボックス入り

ws ヴァイスシュヴァルツ 再会の時 キリト SP サイン

希望小売価格 66,000円(税込)

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ホロライブ ウエハース2 全43種 フルコンプ

商品詳細

ヴァイス 勝利の為に 凛 SP 植田佳奈 箔押しサイン

■商品情報

新品未開封 ディズニー100 シュリンク付き

・基本レアリティ60種＋パラレルカード61種

ヴァイスシュヴァルツ ホロライブ 全prホイル 計31種

・基本レアリティ[RR 10種、R 18種、N 32種]

ヴァイスシュバルツリコリスリコイル未開封BOXシュリンク付き 3BOXセット

パラレル[MKR(ミッキーレア) 1種、PSR(プーさんレア) 1種、SP 13種、DYR 20種、BR 26種]

ヴァイスシュヴァルツ 未来へと踏み出す一歩 ラプラス・ダークネス SP

・1パックのうち、1枚は必ずキラキラカードが封入！

虹ヶ咲 8門 デッキ

※キラキラカードとして、ホログラム加工のカードか箔押し加工のカードが1枚必ず出現します。

大セールコメント待ち！ベルファスト sec サイン

・ボックス特典

ヴァイスシュヴァルツ 転スラ 8門

ボックス封入PRカードから1枚をボックス内にランダム封入！

ヴァイスシュヴァルツPSA9 好きの告白 中野三玖SSP サイン

※再版分への封入は未定です。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

発売日2023年6月9日(金) 価格1パック4枚入り希望小売価格 330円(税込)1ボックス10パック入り希望小売価格 3,300円(税込)1カートン20ボックス入り希望小売価格 66,000円(税込) 商品詳細■商品情報・基本レアリティ60種＋パラレルカード61種・基本レアリティ[RR 10種、R 18種、N 32種] パラレル[MKR(ミッキーレア) 1種、PSR(プーさんレア) 1種、SP 13種、DYR 20種、BR 26種]・1パックのうち、1枚は必ずキラキラカードが封入！※キラキラカードとして、ホログラム加工のカードか箔押し加工のカードが1枚必ず出現します。・ボックス特典 ボックス封入PRカードから1枚をボックス内にランダム封入！ ※再版分への封入は未定です。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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