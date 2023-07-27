【★安心の定価販売★】 強力パワー ♥️大特価♥️ 高圧洗浄機 3種ノズル 充電式 コードレス 工具/メンテナンス

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デジタルノギス ミツトヨ CD-15AX



変換アダプター付き XSS02Z マキタ 18V 丸ノコ 電動のこぎり

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お値下げ中！マキタ 充電式ブロワ MUB184DZ 18V



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マキタ はつり機 HM0810 チッパー 電動ハンマー ハンマドリル

参考価格：15,999円

Panasonic パナソニック ドリルドライバー本体のみ



ハイスペック充電式チェーンソー 16インチ 本体のみ

商品説明

【新品・未使用】マキタ純正18Vバッテリー2.0Ah

コードレス＆ポータブル充電式

ストレート 超低床1.8tフロアジャッキ 補償交換後未使用！

コードレス高圧洗浄機で屋外掃除が楽々！

新品未使用 ハイコーキ コードレス丸ノコ 165mm C3606DA

バッテリー式で、ホースが届かない、ソケットや蛇口がないという問題を解決！

マキタHR166DSMX ハンマードリル



マキタ18V 丸のこ XSS02Z本体のみ

最大水圧:4Mpa

TONE トネ ソケットレンチセット 送料込み

最大吐出水量：300L/h

【超希少】碓氷健吾 三寸大鉋「力」共裏「力」 未使用

モーター回転速度:20000rpm

ハイコーキ電動ピックH41SA3

内蔵されたフィルターが水に含まれる不純物を効果的に除去し、高圧洗浄機を保護。

希少 藤本製 左官鏝地金黒打ち10丁セット



HIKOKI WH18DD インパクトドライバー

3段階速度調整＆ブラシレスモーター

MAX HN-90 マックス釘打機 スーパーネイラ コイルネイラ高圧エアー釘打機

変速ボタンで速度を3モードを切り替えられる。

【フォロー割対象外】播州三木・宮本雅夫作 鉋『聖冠』／ 大工道具・鑿・カンナ

高圧状態での使用時間は約20〜30分、中圧状態での使用時間は約30〜40分、低圧状態での使用時間は約40〜50分。

高圧用コンプレッサー☆マキタ☆AC 461XGH☆16リットル

ブラシレスモーターを搭載し、作動時に火花が発生せず、モーターが摩耗しません。

2×4 2×6 ZN専用釘打ち機 HN65Z1G

寿命、効率が大幅に高まります。

タイタン 安全帯 ハーネス ランヤード 胴ベルト



KITO キトー 電動ホイスト DC600W 240kg

3種類ノズル

n-box様専用 マキタTD111用 ライトブルーミニスカル柄

6-in1多機能ノズル、180°＋360°回転可能ノズル、洗剤ボトルノズル、様々な用途に活用可能。

ハスクバーナ 357xp と 346xp チェーンソー

180°＋360°回転可能ノズルは、屋根や窓、階段のヘリなど通常のノズルでは水を当てにくい場所も、ピンポイントで洗浄可能。

マキタバッテリー２個セット 2個セット 新品未使用

6-in-1多機能ノズルを使用すれば、0°、15°、25°、40°、噴射およびシャワーモードの6段階で水流を調節可能。

バートル AC260 13V ファンバッテリーセット

付属の洗剤ポンプを使えば、洗剤入りの水で洗浄が出来ます。

鋸 硬い奴 尺1本体・尺本体・9寸替刃（2枚） のこぎり ノコギリ



JET-16 引抜工具 QE6シリーズ JAE 日本航空電子

大容量バッテリー付き＆マキタ18Vバッテリー通用

⭐️マキタインパクトドライバーセット⭐️3セット‼️特別セール❗️

21V/4000mAhの大容量電池を使用すると、コードレス高圧洗浄機を最大電力モードで最大50分間連続して使用可能。

TGトーチ

高品質電池を使用し、バッテリーの過充電、過放電、過電流を防ぐことができる特別な保護回路チップを搭載している為、安心してご使用いただきます。

東日製作所 TOHNICHIトルクレンチ MTQL140N

この商品を同梱したバッテリーは21Ｖで、18Vバッテリーのインターフェースは同じなので、18Ｖバッテリーとの交換性があります。

プリムス バーナー おまけ付き



マキタ 充電式エアダスター 40v AS001GZ

セット内容

ステンレス 線 16kg

高圧洗浄機本体×1

TONEツールセット限定品【新品未使用】

21Vバッテリー×1

Rakutool 充電器式レシプロソー 電動のこぎり 電動式レシプロソー

ACアダプター×1

新品 最新型Makitaマキタ18Vインパクトドライバー TD173DGXFY

6-in-1多機能ノズル×1

京セラ高性能エンドミルMEVフェースミル+チップ

180°＋360°回転可能なノズル×1

Knicks ニックス カスタム小物ホルダー



コードレスマルチツール CV14DBL

Y-2$$11999

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

⌣̈⃝ ♡ ⌣̈⃝ ♡即日発送、"24時間以内"発送 ⌣̈⃝ ♡ ⌣̈⃝ ♡ご覧頂きありがとうございます❤︎.*■新品未使用☆送料無料。即購入可能です♡■その他『在庫1点限り！早い者勝ち』商品多数取り扱っております✩°。⋆⸜(*˙꒳˙* )⸝参考価格：15,999円商品説明コードレス＆ポータブル充電式コードレス高圧洗浄機で屋外掃除が楽々！バッテリー式で、ホースが届かない、ソケットや蛇口がないという問題を解決！最大水圧:4Mpa最大吐出水量：300L/hモーター回転速度:20000rpm内蔵されたフィルターが水に含まれる不純物を効果的に除去し、高圧洗浄機を保護。3段階速度調整＆ブラシレスモーター変速ボタンで速度を3モードを切り替えられる。高圧状態での使用時間は約20〜30分、中圧状態での使用時間は約30〜40分、低圧状態での使用時間は約40〜50分。ブラシレスモーターを搭載し、作動時に火花が発生せず、モーターが摩耗しません。寿命、効率が大幅に高まります。3種類ノズル6-in1多機能ノズル、180°＋360°回転可能ノズル、洗剤ボトルノズル、様々な用途に活用可能。180°＋360°回転可能ノズルは、屋根や窓、階段のヘリなど通常のノズルでは水を当てにくい場所も、ピンポイントで洗浄可能。6-in-1多機能ノズルを使用すれば、0°、15°、25°、40°、噴射およびシャワーモードの6段階で水流を調節可能。付属の洗剤ポンプを使えば、洗剤入りの水で洗浄が出来ます。大容量バッテリー付き＆マキタ18Vバッテリー通用21V/4000mAhの大容量電池を使用すると、コードレス高圧洗浄機を最大電力モードで最大50分間連続して使用可能。高品質電池を使用し、バッテリーの過充電、過放電、過電流を防ぐことができる特別な保護回路チップを搭載している為、安心してご使用いただきます。この商品を同梱したバッテリーは21Ｖで、18Vバッテリーのインターフェースは同じなので、18Ｖバッテリーとの交換性があります。セット内容高圧洗浄機本体×121Vバッテリー×1ACアダプター×16-in-1多機能ノズル×1180°＋360°回転可能なノズル×1 Y-2$$11999

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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