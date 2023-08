即購入大歓迎です(^^)

当日か次の日には発送致します!

→フォローしていただいた方、オマケ付+¥200off

→セットで購入していただいた方、¥500off

他のジャケット、コート類はこちら

#みんとの上着

☆ポイント: 激レアデザイン!ロゴ入り迷彩柄(✿-ω・)バックプリントロゴ♪

☆ブランド:A BATHINH APE アベイシングエイプ

☆商品:ナイロンジャケット マウンテンパーカー

☆素材:ポリエステル

☆カラー : ダークブルー

☆生産国 : china

☆サイズ: L XLサイズ相当

身幅…62cm

肩幅…47.5cm

袖丈…66.5cm

着丈...76.5cm

ユニセックス

男女兼用でレディースでもオーバーサイズで可愛く着れます(*'▽'*)

自宅保管なので神経質な方はご遠慮願います。

私の見たところでは汚れや、破れなどは無く綺麗に見えます❁

詳しくは写真をご覧下さい<(_ _*)>✩.*˚

ご理解のある方、ご購入お願いします<(_ _*)>✩.*˚

他のメンズ物はこちら

#みんとの部屋メンズ

ビンテージのTシャツやパーカー 、スウェット・トレーナーは勿論、

柄シャツやニット、ポロシャツやナイロンジャケットまで 半袖の春服夏服 長袖の秋服冬服を幅広く販売⭐️

定番のホワイトやブラック、花柄やビッグロゴ・刺繍ワンポイント・アーガイル・ボヘミアンといった定番デザインやベージュやカーキなどのアースカラー、パステルやメッシュなどトレンド商品を毎日出品❗️

マムート、ノースフェイス、スポーツ物など他にも出品していますのでそちらもご覧下さい(`・ω・´)ゞ

#アベイシングエイプ

#ナイロンジャケット

#迷彩柄

#お洒落

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

フード···フードなし

カラー···ブルー

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 未使用に近い

