【2022?新作】 フェラガモ　ヴァラピアス　ゴールド ピアス(両耳用)

セントレア空港内フェラガモブティックにて購入しましたヴァラシリーズのピアスです。

MIZUKI★ピアス mizuki ピアス ダイヤモンドピアス 限定レア



【美品】プラチナ 0.6カラットダイヤモンドピアス

さりげないブランドロゴ、

Pt900プラチナ 甲丸ピアス 2×13mm 新品 フープピアス 送料無料

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美品 一粒ダイヤ 0.15ct プラチナ900 ピアス



Dior クリスチャンディオール CD ロゴ ピアス ゴールドカラー 箱有り

サイズ 1.2×1.6cm

お値引きしました、ルビーk18、小さいダイヤピアス



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新品 マノリエ MANORIE ペタルパールピアス 花びらパール

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ダイヤモンドピアス K18 新品

出番なく大切に保管しておりました。

ルイヴィトン ブックル ドレイユ・ルイゼット M80268

パーティ時に一度使用のみの美品です。

テイクアップ 2021春限定ローズピアス



k18/18金/ピアス/ハート/両耳/刻印あり

お洒落な方に是非！

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 未使用に近い

セントレア空港内フェラガモブティックにて購入しましたヴァラシリーズのピアスです。さりげないブランドロゴ、ヴァラモチーフに品のあるサイズ感です。サイズ 1.2×1.6cm一目惚れで購入しましたが、普段ゴールドカラーのアクセサリーをつけないため出番なく大切に保管しておりました。パーティ時に一度使用のみの美品です。お洒落な方に是非！

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 未使用に近い

K18 ダイヤモンドピアス 1.0ct （片方0.5ct）気まぐれお値下げ‼️☆専用商品です☆他の方は購入不可ですCHANEL ピアス ココマークパール ゴールド レア2002年秋冬コレクション