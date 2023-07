ご覧いただきありがとうございます。

90s old stussy three quarter pants



Wtaps BOONIE01 パンツ

KHOKIの22ssのパンツになります。

tattoo studio yamada ワークパンツ ホワイト 32 山田レン

去年購入して2〜3回ほど着用した後、

stoneisland shadow project /カーゴパンツ

ハンギングして保管しておりました。

Tamme MD-3A WORK PANTS23ss

着用機会がないため出品いたします。

2022AW!! mnml 裾ダブルジッパーカーゴパンツ KHAKI 32



oldgap 90s カーゴパンツ

裾に汚れがあるため値段は少々低めで設定しております。写真をご参考ください。

COMME des GARCONS HOMMEイージーロングパンツ

裏側の汚れのため、履いていただく分には目立ちません。

■米国陸軍ミリタリー・ベイカーパンツ1964年モデル32×33/実寸86cm■



激レア dead stock ラングラー ワークパンツ

ウエスト 86cm

visvim HAKAMA PANTS (CHINO TWILL) 黒 3

総丈 96cm

《入手困難》90s OLD STUSSY ワイドシルエット カーゴパンツ 古着

股上 35cm

フランス軍 M47 カーゴパンツ 後期 サイズ21



ノースフェイスパープルレーベル リップストップワイドクロップドパンツ



WTAPS PITCH TROUSERS NYLON TUSSAH L ネイビー



〈60s〉US ARMY Utility Trousers ベイカーパンツ

カラー···ホワイト

Fresh Service CORPORATE EASY PANTS

パンツ丈···フルレングス

colimbo コリンボ

素材···コットン

【5/3まで値引中】DAIWA PIER39/LOOSE STRETCH 6P

シルエット···ワイド

FOG essentials ナイロンパンツ

股上···レギュラー

Fearofgod・ナイロンキャンパス・ダブルフロント・ワークパンツ・L、ダック

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます。KHOKIの22ssのパンツになります。去年購入して2〜3回ほど着用した後、ハンギングして保管しておりました。着用機会がないため出品いたします。裾に汚れがあるため値段は少々低めで設定しております。写真をご参考ください。裏側の汚れのため、履いていただく分には目立ちません。ウエスト 86cm総丈 96cm股上 35cmカラー···ホワイトパンツ丈···フルレングス素材···コットンシルエット···ワイド股上···レギュラー季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

美品 hyke m-51 ハイク カーゴパンツ サイズ4美品90s極厚 INDOOR ダブルニーバギーワークパンツ B系hiphopスウェーデン軍 M59 ミリタリー カーゴパンツ ダブルニー 菅田将暉 着用Whoisjacov SIX POCKET CARGOS カーゴパンツSAGE DE CRET ビームス別注 ベイカーパンツ 緑 Lフリーホイーラーズ FALLER ハンティング トラウザーズ 34sacai Dr.woo コーデュロイ バンダナ柄パンツ 2