■ 外観コンディション

ボディ裏面右肩に凹みが見られますが、

機能的には問題ございません。

上記以外は、

通常使用によるスレ、キズのみで、

全体的に色つや質感の残った

綺麗な外観を保っています。

ベタつき無く、心地よい手触りです。

マウントも損傷なく、綺麗なシルバーです。

ミラー、スクリーンも綺麗な状態です。

シャッター幕、圧着板も

非常に綺麗な状態です。

ガイドレールも、非常に綺麗です。

モルトはそろそろ張り替えが必要です。

電池室も、非常に綺麗な状態です。

写真を多数上げていますので、

併せてご確認くださいませ。

■ 光学コンディション

ファインダー

チリ、ホコリは見られますが、

カビ、クモリはございません。

バルサム切れやプリズム劣化も

ございません。

クリアな状態です。

レンズ

チリ、ホコリが見られますが、

クモリ、カビはございません。

バルサム切れや絞り羽の油じみも、

ございません。

コーティングも綺麗です。

気持ち良くお使い頂けます。

■ 動作チェック

シャッタースピード変化しています。(精度不明)

粘りもなく、動作に問題ございません。

絞り、ヘリコイドもスムーズです。

バルブシャッター、確認いたしました。

巻き上げ、巻き戻しも確認いたしました。

精度は不明ですが、

ファインダー内の露出計ランプは点灯しています。

DP-2上部のランプは点灯していません。

万一上記以外の不具合があった場合も、

返品対応させて頂きます。

安心してご購入頂ければと思います。

■ お届けする内容

・カメラ本体

・レンズ本体

・レンズフロントキャップ

・電池 LR44 2個

※すべての商品に無水アルコールによる除菌を行ってから、

発送しております。

※ご入金確認後、48時間以内に発送いたします(土日除く)。

※精密機械ですので、厳重にエアキャップで梱包の上、

発送いたします。

#Nikon

#F2

#フォトミックS

#DP-2

#カメラ女子

#昭和レトロ

#coco

9114R0006J0858

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 やや傷や汚れあり

■ 外観コンディションボディ裏面右肩に凹みが見られますが、機能的には問題ございません。上記以外は、通常使用によるスレ、キズのみで、全体的に色つや質感の残った綺麗な外観を保っています。ベタつき無く、心地よい手触りです。マウントも損傷なく、綺麗なシルバーです。ミラー、スクリーンも綺麗な状態です。シャッター幕、圧着板も非常に綺麗な状態です。ガイドレールも、非常に綺麗です。 モルトはそろそろ張り替えが必要です。電池室も、非常に綺麗な状態です。写真を多数上げていますので、併せてご確認くださいませ。 ■ 光学コンディションファインダーチリ、ホコリは見られますが、カビ、クモリはございません。バルサム切れやプリズム劣化もございません。クリアな状態です。レンズ チリ、ホコリが見られますが、クモリ、カビはございません。 バルサム切れや絞り羽の油じみも、ございません。 コーティングも綺麗です。気持ち良くお使い頂けます。■ 動作チェックシャッタースピード変化しています。(精度不明)粘りもなく、動作に問題ございません。絞り、ヘリコイドもスムーズです。バルブシャッター、確認いたしました。巻き上げ、巻き戻しも確認いたしました。精度は不明ですが、ファインダー内の露出計ランプは点灯しています。DP-2上部のランプは点灯していません。 万一上記以外の不具合があった場合も、返品対応させて頂きます。安心してご購入頂ければと思います。■ お届けする内容・カメラ本体・レンズ本体・レンズフロントキャップ・電池 LR44 2個※すべての商品に無水アルコールによる除菌を行ってから、発送しております。※ご入金確認後、48時間以内に発送いたします(土日除く)。※精密機械ですので、厳重にエアキャップで梱包の上、発送いたします。#Nikon#F2#フォトミックS#DP-2#カメラ女子#昭和レトロ#coco9114R0006J0858

