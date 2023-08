●商品名 : エンジェルのドレス

#カプチーノdress

●仕様: 胸下から広がるティアードがフェミニンな印象のロングワンピースです。ボリュームのあるギャザーを寄せたシルエットが美しく、動くたびにふわふわと揺れ動く裾のシルエットが、リラックスした雰囲気を演出します。肩と腕をさりげなくカバーするフレアスリーブに、抜け感のあるVネックが女性らしい印象を与えスタイルアップ効果もありますよ。サラッとした肌触りの上質なインドコットンは快適な着心地で、これからの季節にピッタリです。裏地が付いているので透ける心配はございません。

参考価格は41,800円になります。

●状態 : 未使用の美品です。

●サイズ :表記サイズ 36(Sサイズ相当)

●実寸 : 着丈130cm・肩幅32cm・袖丈23cm・身幅43cm

※個人計測のため若干の誤差があると思われます。

●カラー : ダークチョコレート

(私は、ボルドーに感じました。)

●品質 : コットン100%

#MARIHA #マリハ #ロングワンピース #無地ワンピース #ティアードワンピース #コットンワンピース #ロングドレス #無地ドレス #ティアードドレス #コットンドレス #ボルドーワンピース #ワインレッドワンピース #マキシ丈 #フェミニン #エレガント #上品 #高見え #ネイビーワンピース #定番 #人気商品 #未使用 #未使用品 #美品 #完売 #完売品 #インド製 #MADEININDIA

⭐️下記内容を確認の上、お取引願います。

・コメントなしでの即購入の方大歓迎です。全商品早い者勝ちとなります。

・商品の取引に関しましては、できる限り迅速に対応させていただきます。

・商品出品時は十分に点検しています。キズ、シミ汚れ、毛羽立ち等ある場合は必ず明記していますが、個人の主観による見落としがあるかもしれません。USED品にご理解下さる方の利用をお待ちしています。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マリハ 商品の状態 新品、未使用

