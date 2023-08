特価商品 OFF-WHITE MONCLER jacket bomber フライトジャケット

オフホワイト × モンクレール

軽量のテクニカルファブリックを使用し

ゆとりのあるフィット感を実現

ファスナー付きポケットを装備

袖にはオレンジのラバーロゴバッジが

取り付けられています

MONCLER OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH {Moncler O} Poulie down bomber jacket

サイズ1

平置き約

肩幅50

身幅58

着丈 リブ襟上から68

袖丈62

直営店購入

タグは切ってしまいましたが新品未使用

ごわつかない薄手の中綿が入り軽く暖かく

外は少しシャカっとした生地に

美しい上品なリブ、

オレンジのロゴバッジが目を惹きます

シンプルでカッコよくポケットも充実

とてもお使いいただきやすいです

当初は入手困難で

今でも希少なお品です

お値打ちにしていますので

お探しの方は是非♪

コメント、ご購入の際はプロフィールをご確認くださいますよう、宜しくお願い致します

モンクレール

商品の情報 商品のサイズ S ブランド モンクレール 商品の状態 新品、未使用

