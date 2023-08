フォロー割

未使用 UNTITLED (アンタイトル) ノースリーブワンピース XSサイズ

○アイテム

PINK HOUSE ピンクハウス ロングワンピース ワンピース 半袖 ロング丈 ティアード シャツ 花柄 薔薇柄 ローズ 総柄 ベルト リボン レース フリル 日本製 美シルエット Aライン

○サイズ

サイズ(相当)

肩幅38 身幅43 袖丈25 着丈102

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

目立った傷や汚れなくまだまだお使いできます!

○カラー

黒

○素材

コットン

○購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品

○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ピンクハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

