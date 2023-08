★値引き交渉は即購入可能な方のみ、フォロー後に希望金額をご提示下さい。

□description:こちらはオールドパークのスリムテーパードブラックデニムになります。USA製の501ブラックをベースにブランド特有のリメイクが施された品物になります。ブランドの背景、ユーズドジーンズにご理解のある方のみご検討くださいませ。

□size : S表記

(実寸サイズ)

ウエスト : 80cm

股下 : 72cm

総丈 : 93cm

裾幅 : 17cm

渡り幅:29cm

※若干の誤差はご容赦ください。

□color : ブラック

□county : 日本 (本体はアメリカ製)

□material : 綿100%

□condition : ボディ自体がヴィンテージの501を使用しており使用感のあるモノです。特筆すべき点は右ヒップポケットにダメージ有り。右太もも裏にペンキ跡有り。裾カットオフ。その他に経年による色落ち等、古着特有の経年変化がございます。

あくまで中古品ですので神経質な方のご入札はご遠慮くださいませ。

□caution:画像は室内で撮影しております。撮影時の光加減などで、実物と色目が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド オールドパーク 商品の状態 やや傷や汚れあり

