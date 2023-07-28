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【2022正規激安】 未開封 NEC VersaPro タイプVC 13.3型 979g Ryzen5 ノートPC

商品の説明

6月9日迄の期間限定価格！！
Panasonic Let's note rz4

DELLノートパソコンcore i5Windows 11オフィス付き
ハイパワー！ Ryzen5 5500U 搭載
工人舎　DZ ツインモニター　ノートパソコン　ジャンク
薄型軽量！ 約979g
LAVIE Direct NS PC-GN17CJSA7
高画質！ フルHD IPS液晶
⭐️新品SSD256GB⭐️Corei5 第7世代Lenovo X270 カメラ有

新古品　GeForce RTX3060　WQHQ　G-Tune
新品 未開封 未使用
Supernote A6X 7.8インチ
NEC 13.3型 モバイルノートパソコン
脅威のメモリ16GB✨新品SSD✨Core i7のノートパソコンBlu-Rayも
NEC VersaPro タイプVC
APPLE MacBook Pro 13インチ 2014訳あり
PC-VK540CXFHC8BSAZZA
MacBook Pro 画面ジャンク品
Ryzen 5 / メモリ 8GB / 256GB SSD
Lenovo Thinkpad T480S i7-8th 16G 1TB FHD

2019年モデル【超軽量・バッテリー良品】LIFEBOOK Office2019
■　仕　様　■
DELLノートパソコンWindows 11オフィス付き
OS ： Windows 10 Pro or Windows 11 Pro
M3【美品】タッチパネル✨i5✨SSD512✨メモリ16✨ノートパソコン✨カメラ
ディスプレイ ： 13.3型ワイド フルHD IPS液晶
MacBook pro 16インチ 2019 i9 メモリ64GB 1TBSSD
CPU ： Ryzen5 5500U
富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U938/S オフィス 美品
グラフィックス ： AMD Radeon Graphics
MacBook 12インチ　2015 Retina display
メモリ ： 8GB
Macbook Pro (13inch 2013 late)
ストレージ ： 約256GB SSD、PCIe、NVMe、M.2
NEC LAVIE T1295/DAS（8GB/ 256GB）Wi-Fiモデル
カードスロット ：SD（SDHC/SDXC）
【美品】怪物登場！神速！新品SSD512にメモリ16GB♪東芝ノートパソコン
ネットワーク …
すぐ使える♥️めちゃ可愛ピンクVAIO★初心者歓迎★カメラ★ネット&事務に✨
　有線LAN ： 1000BASE-T/Remote Power On
Lenovo IdeaPad S540
　無線LAN ： Wi-Fi 6（2.4Gbps）対応
美品 MacBook Pro 15インチ macOS/Windows 11
　Bluetooth ： Smart Ready（Ver5）
初期設定済みPC MacBook Air 爆速SSD512GB8GB
インターフェース …
最終値下げ　MSI ゲーミングノートPC GF65 Thin 10UE
　Type-C　USB 3.2 Gen2（PD、DisplayPort）
NEC LAVIE Hybrid ZERO PC-HZ650AAS タッチパネル
　Type-A　USB 3.2 Gen2×2（パワーオフ充電）
NEC 2018年モデル超美品、Office付き ノートパソコン
　HDMIポート×1
富士通 FMVU90E3W ノートパソコン 新品未使用未開封品
キーボード ： キーピッチ19mm、JIS標準配列
【最終値下げ★高性能第6世代Corei3★爆速SSD】ノートパソコン E470
Webカメラ ： HD解像度（720P）92万画素
ASUS VivoBook M413DA-EB502RA
オーディオ ： 内蔵ステレオスピーカ
MACBOOK PRO 2017 ( 13 - inch / Core i5 )
バッテリー駆動時間 ： 約10.5時間
NEC LaVie S PC-LS550TSB(win10/webカメラ搭載)
本体サイズ/質量 …
【すぐ発送】Windows11/i7/8G/SSD/東芝ノートパソコン
　サイズ ： 307 × 216 × 17.9 mm
【こぴ様専用】MacBook Pro 15-inch 2019
　質量 ： 約979g
美品 MacBook 12インチ macOS/Windows 11
Officeソフト ：なし
小汀(断捨離中)様専用
主な付属品 : 小型軽量ACアダプタ、VGA変換ケーブル、保証書

Apple M1 MacBook Air 13.3 16GB + 256GB

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【美品】キングジム DM250 ポメラ

＜すんすん様専用＞Lenovo Yoga 770i 2in1 PC 14インチ

【中古】DELL Latitude3580 i5-6200U/HDD500GB

大人気VAIO✨大容量HDD1TB‼️薄型白ノートパソコン✨WEBカメラで在宅学習
6月9日迄の期間限定価格！！ハイパワー！ Ryzen5 5500U 搭載薄型軽量！ 約979g高画質！ フルHD IPS液晶新品 未開封 未使用NEC 13.3型 モバイルノートパソコンNEC VersaPro タイプVCPC-VK540CXFHC8BSAZZARyzen 5 / メモリ 8GB / 256GB SSD■　仕　様　■OS ： Windows 10 Pro or Windows 11 Proディスプレイ ： 13.3型ワイド フルHD IPS液晶CPU ： Ryzen5 5500Uグラフィックス ： AMD Radeon Graphicsメモリ ： 8GBストレージ ： 約256GB SSD、PCIe、NVMe、M.2カードスロット ：SD（SDHC/SDXC）ネットワーク …　有線LAN ： 1000BASE-T/Remote Power On　無線LAN ： Wi-Fi 6（2.4Gbps）対応　Bluetooth ： Smart Ready（Ver5）インターフェース …　Type-C　USB 3.2 Gen2（PD、DisplayPort）　Type-A　USB 3.2 Gen2×2（パワーオフ充電）　HDMIポート×1キーボード ： キーピッチ19mm、JIS標準配列Webカメラ ： HD解像度（720P）92万画素オーディオ ： 内蔵ステレオスピーカバッテリー駆動時間 ： 約10.5時間本体サイズ/質量 …　サイズ ： 307 × 216 × 17.9 mm　質量 ： 約979gOfficeソフト ：なし主な付属品 : 小型軽量ACアダプタ、VGA変換ケーブル、保証書

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商品の状態新品、未使用

【2022正規激安】 未開封 NEC VersaPro タイプVC 13.3型 979g Ryzen5 ノートPC

56分钟前

【2022正規激安】 未開封 NEC VersaPro タイプVC 13.3型 979g Ryzen5 ノートPC

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