【2022正規激安】 未開封 NEC VersaPro タイプVC 13.3型 979g Ryzen5 ノートPC

■ 仕 様 ■

DELLノートパソコンWindows 11オフィス付き

OS : Windows 10 Pro or Windows 11 Pro

M3【美品】タッチパネル✨i5✨SSD512✨メモリ16✨ノートパソコン✨カメラ

ディスプレイ : 13.3型ワイド フルHD IPS液晶

MacBook pro 16インチ 2019 i9 メモリ64GB 1TBSSD

CPU : Ryzen5 5500U

富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U938/S オフィス 美品

グラフィックス : AMD Radeon Graphics

MacBook 12インチ 2015 Retina display

メモリ : 8GB

Macbook Pro (13inch 2013 late)

ストレージ : 約256GB SSD、PCIe、NVMe、M.2

NEC LAVIE T1295/DAS(8GB/ 256GB)Wi-Fiモデル

カードスロット :SD(SDHC/SDXC)

【美品】怪物登場!神速!新品SSD512にメモリ16GB♪東芝ノートパソコン

ネットワーク …

すぐ使える♥️めちゃ可愛ピンクVAIO★初心者歓迎★カメラ★ネット&事務に✨

有線LAN : 1000BASE-T/Remote Power On

Lenovo IdeaPad S540

無線LAN : Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応

美品 MacBook Pro 15インチ macOS/Windows 11

Bluetooth : Smart Ready(Ver5)

初期設定済みPC MacBook Air 爆速SSD512GB8GB

インターフェース …

最終値下げ MSI ゲーミングノートPC GF65 Thin 10UE

Type-C USB 3.2 Gen2(PD、DisplayPort)

NEC LAVIE Hybrid ZERO PC-HZ650AAS タッチパネル

Type-A USB 3.2 Gen2×2(パワーオフ充電)

NEC 2018年モデル超美品、Office付き ノートパソコン

HDMIポート×1

富士通 FMVU90E3W ノートパソコン 新品未使用未開封品

キーボード : キーピッチ19mm、JIS標準配列

【最終値下げ★高性能第6世代Corei3★爆速SSD】ノートパソコン E470

Webカメラ : HD解像度(720P)92万画素

ASUS VivoBook M413DA-EB502RA

オーディオ : 内蔵ステレオスピーカ

MACBOOK PRO 2017 ( 13 - inch / Core i5 )

バッテリー駆動時間 : 約10.5時間

NEC LaVie S PC-LS550TSB(win10/webカメラ搭載)

本体サイズ/質量 …

【すぐ発送】Windows11/i7/8G/SSD/東芝ノートパソコン

サイズ : 307 × 216 × 17.9 mm

【こぴ様専用】MacBook Pro 15-inch 2019

質量 : 約979g

美品 MacBook 12インチ macOS/Windows 11

Officeソフト :なし

小汀(断捨離中)様専用

主な付属品 : 小型軽量ACアダプタ、VGA変換ケーブル、保証書

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

