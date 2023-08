【絶品】 rm bts fc sys 継続　特典トレカ K-POP/アジア

btsのsysツアー会場限定FC継続特典です。

そのため出回りも少ない貴重なものになります。

※海外製品のため初期スレ等多くあります。大きな傷はございませんが、見落としがあるかもしれませんのでご理解頂ける方のご購入お願い致します

自宅保管の為完璧をお求めの方はご購入お控え下さい。

BTS rm jin suga j-hope jimin v jungkook ナムジュン ジン ジェイホープ ホソク ジミン ヴィ テテ テヒョン ジョングク FC継続トレカ FC 継続特典 特典トレカ バンタン アミボム バッジ グッズ

btsのsysツアー会場限定FC継続特典です。そのため出回りも少ない貴重なものになります。※海外製品のため初期スレ等多くあります。大きな傷はございませんが、見落としがあるかもしれませんのでご理解頂ける方のご購入お願い致します自宅保管の為完璧をお求めの方はご購入お控え下さい。BTS rm jin suga j-hope jimin v jungkook ナムジュン ジン ジェイホープ ホソク ジミン ヴィ テテ テヒョン ジョングク FC継続トレカ FC 継続特典 特典トレカ バンタン アミボム バッジ グッズ

