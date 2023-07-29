お知らせ ログイン 会員登録 出品
【一部予約販売中】 山スキーブーツ ブーツ(女性用)

商品の説明

2年半前に購入して3回ほど使用しています。サイズがいま一つ合わなかったため別の靴を購入しましたので出品します。購入時に一緒にインソール、super feet geeenを購入して使いました。こちらもセットでお送りします。
クロスカントリースキー　フリー用　ブーツ
バックルに傷があります。写真で確認ください。
K2マインドベンダースキーブーツ
ソールも含めてトータル9万くらいで購入しました。
山スキーブーツ
ソール長は280㎜です。

クロスカントリースキー　フリー用　ブーツ

商品の情報

商品のサイズ23.5cm
ブランドスカルパ
商品の状態やや傷や汚れあり

K2マインドベンダースキーブーツ

山スキーブーツ

クロスカントリースキー　フリー用　ブーツ

K2マインドベンダースキーブーツ

山スキーブーツ

クロスカントリースキー　フリー用　ブーツ

K2マインドベンダースキーブーツ

山スキーブーツ

クロスカントリースキー　フリー用　ブーツ
2年半前に購入して3回ほど使用しています。サイズがいま一つ合わなかったため別の靴を購入しましたので出品します。購入時に一緒にインソール、super feet geeenを購入して使いました。こちらもセットでお送りします。バックルに傷があります。写真で確認ください。ソールも含めてトータル9万くらいで購入しました。ソール長は280㎜です。

商品の情報

商品のサイズ23.5cm
ブランドスカルパ
商品の状態やや傷や汚れあり

【一部予約販売中】 山スキーブーツ ブーツ(女性用)

7分钟前

【一部予約販売中】 山スキーブーツ ブーツ(女性用)

¥18,000 ¥13,500

(税込) 送料込み
8
13
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

31e5cb7c479e4c

 1903

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (13)

31e5cb7c479e4c
【一部予約販売中】 山スキーブーツ ブーツ(女性用) 【一部予約販売中】 山スキーブーツ ブーツ(女性用)

ヤフオク! - スキーブーツ 山スキー

ヤフオク! - スキーブーツ 山スキー


ヘッド（HEAD）（メンズ）スキーブーツ 22-23 EDGE LYT 80 600439 :10806888401:SuperSportsXEBIO Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング

ヘッド（HEAD）（メンズ）スキーブーツ 22-23 EDGE LYT 80 600439 :10806888401:SuperSportsXEBIO Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング


旧モデル スキーブーツ 21-22 REXXAM レクザム Power MAX Wide 110 パワーマックスワイド１１０ BX-Sインナー仕様 フリーライド 快適設計- パドルクラブ名古屋　公式オンライン

旧モデル スキーブーツ 21-22 REXXAM レクザム Power MAX Wide 110 パワーマックスワイド１１０ BX-Sインナー仕様 フリーライド 快適設計- パドルクラブ名古屋　公式オンライン


ヘッド（HEAD）（キッズ）ジュニア 子供 スキーブーツ イエロー 保温 軽量 Z2 609568 +20 Z2 GW YE/BK

ヘッド（HEAD）（キッズ）ジュニア 子供 スキーブーツ イエロー 保温 軽量 Z2 609568 +20 Z2 GW YE/BK


楽天市場】【エントリーで全品ポイント5倍！7/14(金)10:00〜7/17(月)9

楽天市場】【エントリーで全品ポイント5倍！7/14(金)10:00〜7/17(月)9


楽天市場】【エントリーで全品ポイント5倍！7/14(金)10:00〜7/17(月)9

楽天市場】【エントリーで全品ポイント5倍！7/14(金)10:00〜7/17(月)9


スキーギアレビュー LINE,K2,MARKER｜丹野幹也編 | スキー

スキーギアレビュー LINE,K2,MARKER｜丹野幹也編 | スキー

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【一部予約販売中】 山スキーブーツ ブーツ(女性用)
© www.inba.net, Inc.