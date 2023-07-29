【一部予約販売中】 山スキーブーツ ブーツ(女性用)

2年半前に購入して3回ほど使用しています。サイズがいま一つ合わなかったため別の靴を購入しましたので出品します。購入時に一緒にインソール、super feet geeenを購入して使いました。こちらもセットでお送りします。

クロスカントリースキー フリー用 ブーツ

バックルに傷があります。写真で確認ください。

K2マインドベンダースキーブーツ

ソールも含めてトータル9万くらいで購入しました。

山スキーブーツ

ソール長は280㎜です。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド スカルパ 商品の状態 やや傷や汚れあり

2年半前に購入して3回ほど使用しています。サイズがいま一つ合わなかったため別の靴を購入しましたので出品します。購入時に一緒にインソール、super feet geeenを購入して使いました。こちらもセットでお送りします。バックルに傷があります。写真で確認ください。ソールも含めてトータル9万くらいで購入しました。ソール長は280㎜です。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド スカルパ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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