【アイテム】Aime Leon Dore Nylon Hiking Hat

【カラー】Black x Blue

【素材】52% Cotton,48% Nylon

【サイズ】Free (後ろのストラップで調整できます。)

【状態】新品未使用なのでとてもよい状態です。チャックバッグ付きです。

送料無料です。

Aime Leon Doreの「Nylon Hiking Hat」と呼ばれる人気のキャップです。

シンプルなブラックキャップですがフロントの立体的なシリコンロゴはとてもよいポイントになります。

生地のコットンナイロン素材は多少の撥水性があり、いろいろな場面で活躍します。

jjjjound(ジョウンド)やBodega(ボデガ)やKithがお好きな方にもおすすめです。

発送方法はゆうパケットになります。

ご質問などございましたらお気軽にコメントください。

コメントなしでご購入いただいても大丈夫です。

他にもエメレオンドレ別注のNew Balanceのフリースジャケットやキャップやソックス、Aime Leon Doreのトートバッグやフリースジャケット、ポロラルフローレンのキャップ、ブルックスブラザーズのシャツやキャップ、米軍のゴアテックスパーカーのデッドストックなど多数出品しておりますので、出品者のその他の出品商品(プロフィールページ)より是非ご覧ください。

形···ベースボール

素材···コットン

カラー···ブラック

商品の情報 ブランド エイムレオンドレ 商品の状態 新品、未使用

