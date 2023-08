更にお求めやすいお値段に値下げを致しました。13,800円に致します。

made in Englandニューバランス M577ANG グレー 28cm

是非、ご検討ください。

値下げを致しました。

¥17,500→¥16,600に致しました。

気に入って頂けましたら、お早めにご検討ください。

ニューバランスMade in USAのUS574XADです。

オールレザー製のUS574のアメリカ限定モデルで、日本未発売です。

これも米国在住時にアウトレット店で購入しました。以来、一度も使用してない商品です。

アウトレット品ですので、中古未使用品となります。

◉本品は、赤スウェード・ヌバック本革(オールレザー)の高級品で、価格も他のUS574より高いです。

◉美しい発色!本革ヌバック!は最高です。

◉サイズ:US 9 (27㎝)

◉カラー:ダークレッド×ネイビーブルー

◉箱は、多少傷んでいますが、お付け致します。(写真4枚目に映っている箱です)

ニューバランス

USA製

スニーカー

レッド系

ネイビー系

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

