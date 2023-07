【開店記念セール！】 Parity ScoLar ☆ アップリケTシャツ テルテルネコ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

うめたん様の専用ページです。

他の方はご利用頂けませんのでご注意ください。

---------------------------

うめたん様

ご購入ありがとうございます。

ご希望商品おまとめしました。

写真と金額をお確かめの上、お間違いなければご購入ください。

よろしくお願い致します。

カラー: ブラック 09

¥6500

ScoLar Parity 332017

エンドレスしっぽに飛びかかるネコ柄Tシャツ

カラー: ブラック 09

¥4,900

ScoLar 132636

ネコでネコプリント 接触冷感Tシャツ

ScoLar Parity ☆ テルテルネコ アップリケTシャツ

カラー: ブラック 09

¥5,500

3点合計

¥16,900

-----------------------------

ScoLar Parity 332006

テルテルネコ アップリケTシャツ

定価:7,150(税込)

カラー: ブラック 09

雨の日には、てるてる坊主ならぬ、てるてるネコ…?

フードをかぶって、てるてる坊主になりきったネコの姿が可愛らしいギミックTシャツです。

ひもを引っ張るとギュッとお顔が隠れる仕様になっている、遊び心のあるデザイン。

引っ張った分だけおなかが見えちゃってるから、でべそがバレちゃう…!

まんなかに大きく刺繍とアップリケで描かれているので、インパクトのある着こなしに。

裏地:なし

透け感:やや透け感あり

生地の厚さ:普通

生地感:普通

ポケット:なし

※ Unisex

※ 刺繍使用

※ アップリケ使用

※ スリットあり

●サイズ:タグ表記 Mサイズ

総丈 約67-69cm

身幅 約59㎝

肩幅約51㎝

袖丈 約52㎝

●素材:

綿 100%

●状態:

新品、未使用

●その他、注意事項:

お値下げ交渉等は対応出来かねます。

ご理解ご協力お願い致します。

#scolar

#スカラー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スカラーパリティ 商品の状態 新品、未使用

うめたん様の専用ページです。他の方はご利用頂けませんのでご注意ください。---------------------------うめたん様ご購入ありがとうございます。ご希望商品おまとめしました。写真と金額をお確かめの上、お間違いなければご購入ください。よろしくお願い致します。ScoLar Parity 332006テルテルネコ アップリケTシャツカラー: ブラック 09¥6500ScoLar Parity 332017エンドレスしっぽに飛びかかるネコ柄Tシャツカラー: ブラック 09¥4,900ScoLar 132636ネコでネコプリント 接触冷感Tシャツカラー: ブラック 09¥5,5003点合計¥16,900-----------------------------ScoLar Parity 332006テルテルネコ アップリケTシャツ定価:7,150(税込)カラー: ブラック 09雨の日には、てるてる坊主ならぬ、てるてるネコ…?フードをかぶって、てるてる坊主になりきったネコの姿が可愛らしいギミックTシャツです。ひもを引っ張るとギュッとお顔が隠れる仕様になっている、遊び心のあるデザイン。引っ張った分だけおなかが見えちゃってるから、でべそがバレちゃう…!まんなかに大きく刺繍とアップリケで描かれているので、インパクトのある着こなしに。裏地:なし透け感:やや透け感あり生地の厚さ:普通生地感:普通ポケット:なし※ Unisex※ 刺繍使用※ アップリケ使用※ スリットあり●サイズ:タグ表記 Mサイズ総丈 約67-69cm身幅 約59㎝肩幅約51㎝袖丈 約52㎝●素材:綿 100% ●状態:新品、未使用●その他、注意事項:お値下げ交渉等は対応出来かねます。ご理解ご協力お願い致します。#scolar#スカラー

