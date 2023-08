○アイテム

○サイズ

タテ28cm

ヨコ35cm

マチ10cm

ショルダー70-140cm 調整可能

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

ヌメ革部分の細かいスレやシミなどありますが全体的に綺麗でまだまだご使用いただけると思います(^^)

○カラー

ブラウン系

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

○素材

PVC×ヌメ革

レザー

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

※ 商品は全て大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。万が一偽物だった場合は返品対応いたしますので、安心してご購入下さい。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

